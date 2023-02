Alla scuola Munari di Cardano sono arrivati i termoventilatori

Il Comune mette le pezze per ripristinare una temperatura adatta alla scuola dell’infanzia Munari di Cardano al Campo: un intervento-tampone, in attesa di lavori necessari alla struttura.

La questione era stata sollevata settimana scorsa dai genitori, che contestavano temperature «dai 14 ai 17 gradi» e avevano chiesto il posizionamento di stufette per aumentare i gradi. «Avevano proposto l’installazione di stufette ma questo non era compatibile con le esigenze di sicurezza che non possono essere ignorate» precisa il sindaco Maurizio Colombo.

Nel frattempo però è stato fatto appunto un intervento tampone: «Ho comprato cinque termoventilatori che sono stati posizionati subito, la temperatura poi è stata ripristinata. Non è risolutiva, servirà poi fare lavori ma intanto siamo intervenuti».

L’intervento ci è statoo comunicato anche da uno dei genitori che avevano sollevato pubblicamente la questione: «Hanno installato dei piccoli termosifoni/ventilatori a parete nelle classi». Necessari per finire questo inverno, in attesa – si augurano anche i genitori – di una soluzione definitiva.

Lavori di rinnovo degli impianti sono attesi anche alle scuole Ada Negri, anche qui previsti per l’estate che arriverà.