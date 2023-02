Gli studenti di Its Incom a scuola da  STMicroelectronics per diventare tecnici specializzati

«Da novembre, gli iscritti al corso IFTS Layout Project & Design Services for Industry 4.0 sono a tutti gli effetti dipendenti in apprendistato formativo presso STMicroelectronics, tra i leader mondiali nella produzione di chip, essenziali per svariati sistemi e prodotti elettronici, con diverse sedi in Italia”, comunica Rosaria Ramponi, Direttrice della Fondazione ITS INCOM.

Il corso vedrà impegnati per un anno alcuni giovani per formarli come “tecnici specializzati, all’interno della progettazione di dispositivi elettronici, nella disposizione (layout) degli elementi che li compongono”. Un percorso realizzato in stretta sinergia fra attività in aula e in azienda in risposta alla necessità di una figura professionale specifica per STMicroelectronics in grado di affrontare la progettazione di dispositivi elettronici sempre più complessi. In pochi mesi i giovani tecnici selezionati verranno formati a ricoprire la professione di Junior Layout Engineer e, alla conclusione del corso, saranno assunti presso la stessa azienda.

L’obiettivo di ITS INCOM, “studiare un lavoro”, si realizza più concretamente grazie a un progetto di questo tipo, in quanto l’apprendistato formativo prevede un approccio che combina la dimensione teorica-metodologica con quella pratica-operativa in un equilibrio fortemente improntato all’inserimento nel mercato del lavoro. I ragazzi svolgeranno 40 ore settimanali come previsto dal contratto di lavoro con una parte di formazione sia in aula sia on the job in affiancamento ai colleghi. “La collaborazione con istituti di formazione per formare le figure professionali chiave per ST”, sottolinea Valeria Riva, Talent Acquisition & Employer branding di STMicroelectronics, “diventa ogni giorno più importante per noi che la perseguiamo da anni con successo”.

La formazione è suddivisa tra professionisti individuati da ITS INCOM e da professionisti dell’azienda STMicroelectronics. I moduli proposti spaziano dal project management, alla progettazione di circuiti elettronici sino all’IoT, Internet of Things, per una formazione che sviluppi competenze, attitudini e professionalità adeguate al contesto lavorativo in cui i diplomati verranno inseriti.

Il corso di ITS INCOM con STMicroelectronics è parte del progetto Apprendistati di Alta Formazione e Ricerca che vede la collaborazione della Fondazione, con sede a Busto Arsizio, con diverse aziende del territorio per formare figure professionali in linea con le richieste del mercato attraverso un percorso stimolante per gli studenti. Sono infatti già attive ulteriori collaborazioni con molteplici realtà per un’alternanza di formazione in aula e on the job.