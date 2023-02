Terremoto in Turchia, tra i dispersi un 60enne originario di Saronno

(foto da Facebook) C’è un italiano residente in Veneto tra i dispersi del terremoto in Turchia. Si tratta di Angelo Zen, 50 anni, della provincia di Vicenza, di Martellago per la precisione. L’uomo è originario di Saronno, nel Varesotto, anche se vive in Veneto da anni.

Ad annunciare che c’è un connazionale ancora tra i dispersi è stato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’uomo, imprenditore, si trovava a Kahramanmaras, città turca di oltre un milione di abitanti. L’ultima telefonata con la famiglia, la moglie e due figli, risale a domenica 5 febbraio.

Classe 1963, è nato a Saronno, ma ha vissuto qualche anno a Cislago, poi con la famiglia si sono trasferiti in Veneto.

«Ho appreso con grande apprensione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto che ha investito la Turchia è un cittadino veneto. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell’informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse», ha detto in una nota il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.