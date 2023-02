Torna il Carnevale e si sfila per le vie di Vedano Olona

Anche Vedano Olona si torna a festeggiare il Carnevale in presenza e senza restrizioni.

L’appuntamento è per domenica 19 febbraio alle 14 in piazzetta della Pace, da dove alle 14,30 partirà il corteo in maschera per le vie del centro.

L’arrivo è previsto al parco di Villa Fara Forni (sede della biblioteca) dove ci saranno dolci sorprese e uno spettacolo di magia.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.