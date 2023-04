Al Belvedere sboccia la “Primavera di pace”

Oltre 150 bambini al Belvedere di Azzate. È stato un pomeriggio colorato come non accadeva da tempo: merito di una piazza bellissima, di un parco giochi nuovo e della forza delle associazioni.

Galleria fotografica “Primavera di pace” al Belvedere 4 di 15

Ha riscosso davvero grande successo l’iniziativa “Primavera di pace” , organizzata ieri pomeriggio, martedì 18 aprile, in piazza Ghiringhelli. L’evento è stato organizzato dalla Pro loco di Azzate, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con In Valbossa, Associazione commercianti, le due associazioni genitori della scuola primaria e della materna, il Centro Socio Ricreativo, la Protezione civile e gli Alpini. Un pomeriggio diverso, con merende, spettacoli di magia e una risottata per tutti.

Lo scopo era quello di vivere un momento insieme, di allegria e spensieratezza, ama anche di trasmettere un messaggio di pace. La festa si è conclusa con un lancio di palloncini, rigorosamente ecologici e biodegradabili, ai quali sono stati legati bigliettini con frasi contro la guerra e inneggianti all’amicizia e all’amore.