Da Gallarate in viaggio tra i passi del Alpi

Al “chiostrino” di via Borgo Antico a Gallarate viene presentato giovedì 20 aprile il volume “Passi e ospizi alpini nei secoli”.

La serata coinvolge Società Gallaratese per gli Studi Patri e Cai Gallarate: sarà presentata dal prof. Costante Portatadino e interverranno Carlo Meazza – autore delle foto – e Paola Viotto, una delle autrici dei testi, insieme a Francesca Urizzi e Sara Poretti.

Nel corso della serata sarà proiettato anche un audiovisivo realizzato da Ferdinando Giaquinto, con foto di Carlo Meazza.

L’appuntamento per giovedì 20 aprile 2023, alle 21, in via Borgo Antico 4.