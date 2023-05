Al Maga due mostre con i lavori degli studenti

Il MA*GA sabato 20 maggio dalle ore 11:00 presenta gli esiti di un importante lavoro progettuale realizzato con gli studenti delle scuole dell’Istituto Sacro Cuore di Gallarate durante la grande mostra in corso al MA*GA Andy Warhol. Serial Identity. Il progetto è stato l’occasione per lavorare con bambini e ragazzi su temi come i miti di tutti i tempi, l’identità, il concetto di serialità, la stampa, il colore e molto altro, tutto in riferimento all’opera di uno degli artisti più innovatori e conosciuti a livello internazionale del Novecento. Ogni età è stata coinvolta con progetti diversi, per i più piccoli (quarte e quinte della Scuola Primaria) sono stati realizzati laboratori d’arte sulla stampa di miti contemporanei dei cartoons, i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno costruito dei veri e propri timbri a partire dal loro nome che è diventato un nickname ripetuto su vari oggetti come segnalibri o tavole cromatiche.

I ragazzi più grandi della Scuola Secondaria di Secondo Grado hanno partecipato alle visite guidate e ad attività più vicine al mondo delle professioni dell’arte, nello specifico la classe quarta ha preso parte ad un percorso formativo sulla mostra di Andy Warhol finalizzato alla conduzione di viste guidate per la comunità dei genitori e per i visitatori del Museo durante l’evento stesso.

Progetto realizzato dal Museo MA*GA in partenariato con l’Istituto Sacro Cuore di Gallarate grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, all’interno del Bando Arte e Cultura 2022

I lavori dei ragazzi del Liceo Scientifico Scienze Applicate sono invece esposti nella mostra intitolata Fuori Stagione che raccoglie gli esiti del workshop Prospettiva Veganocentrica condotto dall’artista Francesco Fossati e da Francesca Chiara su invito di Lorena Giuranna, Responsabile del Dipartimento Educativo del Museo MA*GA.

Il workshop è stato il tentativo di smontare una serie di miti legati al mondo vegetale rispondendo alla domanda: possiamo ripensare il nostro agire prendendo come modello di riferimento il mondo vegetale? Dopo aver osservato la vegetazione urbana nei dintorni del Museo guidati da approcci botanici e filosofici, gli studenti hanno cercato un punto di contatto con il mondo vegetale, una modalità operativa in grado di guidarli nel lavoro pratico. La decentralizzazione delle funzioni vitali, tipica delle piante ha guidato la pratica di laboratorio, senza gerarchie all’interno di gruppi di lavoro all’interno dei quali ognuno ha dato il proprio contributo, dalla progettazione all’allestimento delle opere. L’allestimento si compone di venti stampe: dieci tele di cotone biologico tinte con la tecnica dell’ecoprint e dieci stampe eco-serigrafiche realizzate su carta connotate da modularità, ripetizione e simmetria. I colori utilizzati sono stati estratti da sostanze vegetali quali avocado, campeggio, cavolo, cipolla, curcuma, ibisco, karkadè, mirtillo.

Fuori Stagione si riferisce alla stagionalità delle tecniche utilizzate che dipendono in larga parte dalla disponibilità di sostanze coloranti presenti negli elementi vegetali in autunno; gli esiti delle stampe risultano desaturati proprio per la natura stessa delle piante utilizzate in primavera e dunque povere di tannini (pigmenti vegetali di color marrone resi visibili dal degrado della clorofilla presente nelle foglie).

Programma della giornata:

Ore 11.00 saluti istituzionali in Sala Arazzi Ottavio Missoni

Ore 11.15 presentazione del progetto e delle attività correlate, inaugurazione dell’allestimento

degli elaborati delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Sacro Cuore di Gallarate a cura di Marika Brocca, Francesca Checchi e Elena Borri;

inaugurazione di “Fuori stagione”, allestimento esito del workshop “Prospettiva veganocentrica” di Francesco Fossati in collaborazione con Francesca Chiara.

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 visite guidate alla mostra “Andy Warhol. Serial Identity” a cura degli studenti di quarta Liceo delle Scienze Umane*

* I percorsi di visita guidata sono riservati ai possessori del titolo di ingresso reso disponibile dall’ istituto coinvolto nel progetto oppure acquistabile in biglietteria nella giornata del 20 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al prezzo ridotto speciale di € 8,00.