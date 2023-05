Cairate ricrea il mondo dei longobardi

Il Comune di Cairate e l’Associazione Insubria Antiqua organizzano, per i giorni sabato 27 maggio e domenica 28 maggio 2023, l’evento Cairate Longobarda.

Al Monastero di Cairate (via Molina) si svolgeranno conferenze, attività didattiche, culturali e ricreative che hanno come scopo quello di ricreare atmosfere storiche e di vita quotidiana della civiltà longobarda. Queste rievocazioni storiche hanno la capacità di rendere più accessibile e di interesse l’importanza culturale e l’eredità che la società longobarda ci ha lasciato.

L’evento è organizzato in due giornate.

Sabato 27 maggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:00 si terranno le conferenze archeologiche L’addio a un guerriero. Il rituale funerario longobardo attraverso la cultura materiale (dottor Yuri Godino) e Le sepolture dei guerrieri longobardi nella judicaria del Seprio (dottor Cristiano Brandolini).

Al termine delle conferenze, sarà inaugurata l’esposizione didattica sui longobardi.

Alle ore 21:00 sarà proiettato il pluripremiato film documentario Longobardi. Alboino e Romans, diretto da Simone Vrech.

Domenica 28 maggio molte saranno le attività in programma dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

Dalle ore 10:00 saranno aperti campi storici e didattici. Dalle ore 10:30 ci saranno attività per i

bambini delle scuole.

Dalle ore 14:00 ci saranno attività storiche espositive (tintura, tessitura, armi, ecc.) e sulla battitura a martello della moneta longobarda.

Stages di tiro con l’arco e dimostrazioni sull’utilizzo di armi bianche. Non mancheranno stand gastronomici.

L’ingresso è libero e gratuito.

Partecipano all’evento l’Accademia Italiana della Costina e il Gruppo Alpini di Cairate. Patrocini della Provincia di Varese, Italia Medievale, Associazione Culturale Terra Insubre, Vikings Italy, Langobardia Maior. Presenza dei gruppi storici Presenze Longobarde e Soreli Jevât.