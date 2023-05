Campionato Italiano Bocce: Possaccio sperpera, Caccialanza sonnecchia, Vigasio dorme

In “Fiorirà l’aspidistra” di George Orwell, il protagonista Gordon Comstock, poeta spiantato perennemente alle prese con la carenza di denaro, allorché riesce ad averne un poco si precipita a scialacquarlo in modo dissennato andando incontro a un oceano di guai: vogliamo pensare che sulla sponda piemontese del Lago Maggiore si siano immersi nella lettura del romanzo tanto da ritenere scontato emulare le gesta del nostro Gordon?

Possaccio contro Boville si trova in vantaggio per 3-1 al riposo, un piccolo sforzo e almeno il pareggio sarebbe assicurato, tanto da porre un ulteriore mattoncino a difesa del terzo posto che sembrava ormai intoccabile dopo il successo contro i marchigiani, invece non solo domenica 21 si è fatta sconfiggere in casa da Mosciano, ma pensa di ripetersi incappando in un altro pericoloso insuccesso con i romani. E’ vero che a due giornate dal termine sarebbe sufficiente conseguire il pareggino sopra citato, tuttavia il proverbio sentenzia che chi ha tempo non aspetti tempo e la saggezza popolare sovente non sbaglia.

Se Possaccio sciala, Caccialanza vuole sperimentare il gusto un po’ perverso del brivido. Dapprima perde i primi set, per poi rimontare nei secondi e andare al riposo in parità, riparte spedita alla ripresa fino a portarsi in vantaggio per 4-2, poi si appisola e si fa raggiungere sul 4-4. E’ sconcertante il suo cammino che non si può ritenere tranquillo dato che vanta solo tre punti di vantaggio sulle quinte.

Infine, che Vigasio potesse ritenersi appagata dal solido primato conseguito poteva anche essere scontato, ma il tonfo con Napoli non era sicuramente nelle previsioni.

Intanto si avvia alla conclusione il campionato di promozione di seconda categoria con l’affascinante contesa fra Malnatese e Ternatese, separate da un solo punto in classifica e con lo scontro diretto in programma a Ternate la prossima settimana, e l’altrettanto significativa contesa per evitare l’ultimo posto fra Bottinelli/Vergiatese e Bederese.

Ma chi l’ha detto che un incontro fra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, essendo irrimediabilmente tagliate fuori da ogni possibile futuro, non possa riservare spunti di agonismo e di alta scuola? Nel bocciodromo di Vergiate va in scena una partita colma di giocate che di solito si ammirano sui terreni calpestati dai rinomati campioni, non con la medesima continuità, è ovvio, ma comunque da ammirare e godere.

Ciò che hanno sciorinato Boscaro, perfetto nelle accostate lungo le assi laterali, Rossi, con bocciate fulminanti, e Moschini, nel primo set d’individuale, per la parte dei lacustri, e Pacini con Angoli e Ferrarese per i locali, ha costituito uno spettacolo al quale era piacevole assistere, anche per l’alternanza dei punteggi che costellava l’evolversi della contesa.

E’ finita con un salomonico pareggio, per cui la scomoda poltrona dell’ultimo posto è ancora un divano a due sedili. Rimane la considerazione che si può onorare lo sport con prestazioni di rilievo anche in assenza di reali motivazioni per primeggiare: in questi valori si scopre il fascino che la competizione sportiva riveste in qualsiasi disciplina essa si esplichi.

PILLOLE DI BOCCE

27 maggio – Campionato Italiano Serie A – 16a giornata

Flaminio (RM) – Caccialanza (MI) 4-4

Boville (RM) – Possaccio (VCO) 5-3

CoferMetal (AN) – TME88 (LO) 4-4

Kennedy (NA) – Vigasio (VR) 5-3

Mosciano (TE) – Giorgione3Villese (TV) 3-5

Classifica

Vigasio (VR) 35 – Giorgione3Villese (TV) 33 – Possaccio (VCO) 26 – Caccialanza (MI) 23 – Flaminio (RM), Kennedy (NA) 20 – Boville (RM), TME88 (LO) 19 – Mosciano (TE) 17 – CoferMetal (AN) 10.

27 maggio – Campionato di Promozione – 8a giornata

2a categoria – girone 4

Bottinelli Vergiatese – Bederese 4-4

Ternatese – Basso Verbano 8-0

Classifica – Malnatese 22 – Ternatese 21 – Monvallese 13 – Basso Verbano 6 – Bederese, Bottinelli Vergiatese 4.

27 maggio – Campionato di promozione 3a categoria – fase successiva gironi eliminatori

Oliveri (MI) – Malnatese (VA) 7-1 2-4 Oliveri al turno successivo

Fontana (BO) – Rogno (BG)

21 maggio – Carnago – Tappa Campionato lombardo lui e lei – coppia

Albini/Soccini – Minopriese (CO)

Terzaghi/Vlad – F.lli d’Italia (VA)

Melotto/Russo – Corona Ferrea (MB)

Diodato/Sala – Minopriese (CO)

29 maggio – San Cassano – prosegue regionale coppia ABCD

29 maggio – Daverio – prosegue regionale individuale ABCD