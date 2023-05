Deaishin Karate Do Varese, ottimi risultati anche a La Spezia

Il Deaishin Karate Do Varese del maestro Flavia Uboldi dà conferma delle sue qualità al Campionato Nazionale Centro Nord Usn Karate organizzata domenica 30 aprile a La Spezia dalla US Acli Karate presso il Palasport G. Mariotti.

Più di quattrocento gli atleti partecipanti. Impeccabile e sempre efficiente l’organizzazione guidata dal coordinatore nazionale Maestro Alessandro Cozzani. Bravissimi i varesini del Deaishin che sono riusciti a difendersi, nonostante accorpamenti in categorie superiori, ottenendo risultati superlativi.

Matteo Marelli conquista il titolo di campione nazionale Kata Seniores cinture nere, Beatrice Pugliano campionessa nazionale kata ragazzi cinture arancioni, Giuseppe Micillo vicecampione nazionale kata masters cinture nere.

Ottima prestazione anche di Filippo Cantone che ha ottenuto il quinto posto nella categoria speranze cinture marroni e nere primo dan. Inoltre Matteo Marelli e Giuseppe Micillo si sono cimentati anche in una gara a coppia ottenendo la medaglia di bronzo. Grazie a questi risultati i ragazzi potranno accedere al Campionato Nazionale assoluto UsAcli che si terrà a Pesaro l’11 giugno prossimo durante la UsAcli SportinTour 2023, evento nazionale in cui ci saranno discipline di ogni genere. Dal calcio al karate, al beach volley, al basket.

A quello di Pesaro seguiranno una serie di appuntamenti a livello internazionale.

Il Deaishin Karate Do è sul territorio dal 1992, anno in cui fu fondato da Flavia Uboldi e dalla mamma Teresa Martignoni. E da 30 anni consegue grandi successi. Spiega Uboldi: «Dobbiamo concentrarci sulle leve più giovani per dar loro la possibilità di crescere e arrivare già ad alto livello in giovane età. Prestiamo grande attenzione ai bambini, sia a livello amatoriale sia agonistico. Perché ciascuno dal karatè può e deve trarre ciò che è meglio per sé e per la sua persona, come le arti marziali insegnano. Non si tratta solo di una disciplina sportiva ma di un’arte marziale, e dunque di un modo di essere. Come ben insegnava il fondatore di quest’arte Gichin Funakoshi».