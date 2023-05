Di corsa per le vie di Busto Arsizio in memoria di Francesca Pirali

Martedì 23 maggio avrà luogo la corsa podistica “Serale di Busto Arsizio – Memorial Francesca Pirali”, corsa podistica valida anche come 1° Tappa del Giro del Varesotto, manifestazione agonistica sotto l’egida Fidal Coni ed inserita nel calendario “Busto Arsizio Città Europea dello Sport 2023”. Organizza l’associazione Podismo e Cazzeggio, in memoria della figlia di uno storico membro del gruppo dei runners arancioni, morta in un incidente stradale.

L’associazione ci tiene a fare una efficace informazione alla cittadinanza sugli inevitabili piccoli disagi causati dal momentaneo e necessario blocco del traffico, per evidenti motivi di sicurezza. La corsa è (anche) agonistica e dunque ci sono maggiori esigenze di controllo del traffico. Già dalla prossima settimana, infatti, i membri di Podismo e Cazzeggio posizioneranno dei cartelli di preavviso per informare i residenti lungo il percorso (che trovate qui).

Rispetto alla scorsa edizione il percorso vedrà la partenza e l’arrivo posizionati entrambi in via Manara (Piscine Manara) e toccherà le principali vie del centro cittadino: la gara partirà alle ore 20:30 con gli atleti iscritti alla competitiva del “Giro del Varesotto” che precederanno i non competitivi del “ 2°Memorial Francesca Pirali ”. Presso l’adiacente Palazzetto dello Sport di Via Ariosto saranno disponibili i servizi igienici ed il deposito borse.

Il Giro del Varesotto, giunto alla sua 23°esima edizione , avrà come sempre lo spazio dedicato al “Mini Giro”, la corsa dei bimbi nati dal 2012 al 2017 che si sfideranno all’interno del Parco di via Ugo Foscolo, adiacente alla via Manara: le corse dei bambini partiranno alle ore 19:30.