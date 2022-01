Morta Francesca Pirali, la 29enne di Busto Arsizio coinvolta in un incidente a Brescia

Non ce l’ha fatta Francesca Pirali, la 29enne di Busto Arsizio rimasta coinvolta in un terribile incidente mercoledì 5 gennaio nel bresciano. La ragazza è morta nella notte in ospedale, dove era stata ricoverata in gravi condizioni.

L’incidente –ricostruisce Brescia Today– è avvenuto lungo la Statale 42 tra le uscite di Darfo e Boario. Francesca Pirali, residente a Busto Arsizio, nel Varesotto, era alla guida della Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con un camion di legname di una ditta di Rogno, nella Bergamasca. Estratta dalle lamiere, Francesca è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Sondalo.

A bordo dell’auto era presente anche il compagno, rimasto ferito ma in maniera lieve. Illeso invece il camionista.