Due aperture speciali della serra tropicale di Comerio

Dopo le numerosissime richieste ricevute in queste ultime settimane a seguito del grande successo ottenuto durante le Giornate di Primavera del FAI, l’Associazione Utopia Tropicale ha deciso, nelle domeniche 7 e 14 maggio, due speciali aperture della Serra tropicale di Comerio, un vero unicum nella nostra Provincia.

La serra, come nell’ottocento, è diventata uno scrigno dove le piante, al pari di gioielli rari provenienti dai quattro angoli della terra, sono custodite gelosamente in un ecosistema che, con le sue 500 specie, rappresenta un laboratorio vivo di sperimentazione e acclimatamento di piante esotiche.

Le visite saranno effettuate durante la mattinata e saranno suddivise in due turni per ciascuna domenica con orari 9,45 e 10,45.

La serra si trova a Comerio presso la Terrazza Belvedere in via Stazione 8 – Raggiungibile anche in treno. Ingresso e parcheggio gratuiti. Avendo definito un numero limitato di accessi, consigliamo la prenotazione tramite questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-alla-serra-tropicale-di-comerio-618594150757

Due aperture che anticiperanno la Mostra Mercato ComeRaro che si svolgerà nel mese di giugno.