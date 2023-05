Ferno rinuncia alla biblioteca, “sprecati 50mila euro”

Ferno chiude il progetto della nuova biblioteca, rinunciando all’idea di un nuovo polo, un nuovo edificio. «L’amministrazione Foti ha disperso tempo, energie e 50mila euro» attacca la minoranza di Cambiare Ferno.

Il gruppo d’opposizione parte dalla «delibera di giunta n. 47 del 15/03/2023 » con cui «la sindaca Foti e gli assessori procedono con la liquidazione delle competenze spettanti ai professionisti e agli uffici tecnici per le attività svolte finora per la non realizzazione dell’edificio della nuova biblioteca».

«Infatti la nuova amministrazione guidata dalla sindaca Foti ed ex assessore esterno alla cultura ha deciso di rinunciare alla realizzazione dell’immobile che nell’augurio di buone feste del 2020 firmato dall’allora Sindaco Gesualdi e dall’allora assessore alla Cultura, membro effettivo di giunta votante, avv. Sarah Foti inviarono alla famiglie fernesi invitandoci a visitare virtualmente dichiarando che per avere una biblioteca all’avanguardia la realizzazione di una nuova struttura costituiva elemento essenziale».

Un cambio di rotta a distanza di due anni, con in mezzo anche un cambio di amministrazione. Proprio su questo punto c’è stata una polemica nella polemica: «nell’ultimo consiglio comunale svolto il 28/04 la prima cittadina avv. Foti rivendica solo l’organizzazione di quella che sarebbe stata la nuova biblioteca nel suo contenuto, progetto che andrà avanti, ma non la costruzione di questa in quanto assessore alla cultura e non ai lavori pubblici» continua l’opposizione. Che contesta appunto il cambio di rotta che ha avuto anche un costo, e lo imputa anche al sindaco Foti. «Essendo assessore esterno non poteva fare interventi politici in consiglio ma in giunta il suo peso politico era uguale a quello degli altri membri».