Giornalino, cartelloni anti-bulli e anti-inquinamento e ludoteca: le idee del Consiglio dei Bambini di Rescaldina

Consiglio comunale e Consiglio dei Bambini al tavolo a Rescaldina per ripercorrere insieme il lavoro portato avanti nei mesi scorsi dai consiglieri junior, che guidati dai facilitatori Matteo e Maria Rita sono partiti dalla raccolta delle idee delle classi delle scuole primarie per arrivare a tre progetti veri e propri, presentati ai “grandi” nei giorni scorsi nel cortile della biblioteca.

Tre le proposte arrivate dai cittadini in erba, che hanno analizzato in questi mesi costi, tempi e spazi legati alla realizzazione dei loro progetti: la creazione de Il Giornalino del Cittadino, un giornalino scritto e diretto dai bambini stessi, una cartellonistica da diffondere sul territorio comunale dedicata a temi come, ad esempio, inquinamento e bullismo e la creazione di una ludoteca che faccia da punto di aggregazione per i più piccoli.

«È stata molto apprezzata la loro pragmaticità: sono idee ben ponderate e sviluppate, dimostrazione di un percorso di riflessione ed analisi ben focalizzato – sottolinea Elena Gasparri, assessore alla Città dei Bambini -. Un ringraziamento va alle insegnanti, supporto fondamentale del progetto, ai genitori presenti, al Laboratorio Città dei bambini, che lavora durante l’anno sul progetto, e ai facilitatori. È un progetto al quale crediamo sempre di più, che ci consente di non perdere lo sguardo fondamentale per pensare e costruire una città adatta a tutti».