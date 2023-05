Il Pd contro le violenze: “Quello che è accaduto a Varese va condannato con fermezza”

“Sconcertati” da quanto accaduto nella serata di giovedì 4 maggio quando durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli.

Anche il Pd di Varese denuncia con forza quanto accaduto: «Gli inquietanti avvertimenti girati pubblicamente nei giorni scorsi hanno purtroppo avuto un seguito: aggressioni a tifosi pacifici e imbrattamento dei muri della scuola primaria Marconi. Una famiglia inerte terrorizzata e muri imbrattati da ripristinare, con costi a carico della collettività, non certo degli autori dell’infame gesto. Siamo sconcertati, quanto accaduto ieri sera nella nostra città va condannato con fermezza da tutti e non può essere tollerato. Auspichiamo quindi un rapido ed efficace intervento della Forze dell’Ordine, affinché vengano identificati i colpevoli e non si ripetano più questi gesti infami».