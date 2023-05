Junior e teen camp a Volandia per un’estate che mette le ali

Volandia, il museo del volo di Somma Lombardo, per l’estate 2023 propone due camp: uno per i bambini dai 6 ai 13 anni e uno dedicato ai ragazzi dalla terza media ai 18 anni.

Galleria fotografica Junior e teen camp a Volandia 2023 3 di 3

Junior Camp a Volandia

Junior Camp per bambini da 6 anni a 13 anni con inizio dal 12.06.2023 sino al 08.09.2023 con una pausa di tre settimane nel mese di agosto. Il Camp offre la possibilità di conoscere il Museo in tutti i suoi aspetti, esplorando lo Spazio con sessioni di planetario, viaggiando attraverso il mondo dell’aviazione commerciale con imbarco sui grandi aerei presenti e scoprendo il modo dell’ala rotante attraverso la ns. collezione di elicotteri. Non mancherà l’esperienza con i droni e il corso di modellismo aeronautico e/o di arte e cucito, oltre ai laboratori didattici ed a tanti giochi! Scopriremo insieme la smart city strizzando un occhio all’ecologia.

Teen camp a Volandia

Teen Camp per ragazzi dalla terza media a 18 anni attivo nelle settimane del 03.07.2023, 10.07.2023 e 17.07.2023. Il Camp offre la possibilità di conoscere Volandia con i nostri esperti tecnici e piloti, il mondo dei droni, i motori aeronautici, lo Spazio con il laboratorio sulla gravità, il modellismo aeronautico ed il volo acrobatico. Il mercoledì è prevista una trasferta con navetta privata per l’aeroporto “Pietro Venanzi” di Biella dove si terrà una mini lezione teorica per prepararsi al volo introduttivo con istruttore su Tampico e/o Cessna. La settimana si conclude con una gara a cronometro con modelli in pista (motori a scoppio ed elettrici).

Orario 8.30 – 17.00

Pre e Post Camp 8.00 – 17.30

Per informazioni:https://volandia.it/campus/