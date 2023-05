La carica dei 101 dell’addio al celibato a Milano Malpensa

Chi lavora in aeroporto è abituato a vederne di ogni e la categoria addii al celibato (più raramente quella degli addii al nubilato) regala spesso scene divertenti.

Ultimo in ordine di tempo: il gruppone di amici che si è presentato in aeroporto domenica mattina, interpretando per così dire il tema della Carica dei 101.

Con costumi da dalmata e immancabile Crudelia Demon: un travestimento che già non passava inosservato ma ancor meno lo era considerando l’allegria rumorosa dei protagonisti (regolarmente imbarcati, sia chiaro).

Tra travestimenti e immancabili allusioni, a Malpensa non sono mai mancate scene divertenti e sopra le righe: solo tornando indietro di pochi anni si parla di cowboy, antichi romani, travestimenti da pene, toreri con amico diretto ad una (vera) arena da tori in Spagna.

In qualche occasione la polizia ha identificato chi ha esagerato un po’ (come il ragazzo con costumino ascellare stile Borat), come all’opposto qualche passeggero un po’ più sensibile si è accostato alla polizia per chiedere se fosse tutto regolare (strappando un sorriso agli agenti). Ma in genere sono momenti che strappano risate e foto ai dipendenti aeroportuali e ai viaggiatori in transito.