Marco Malvaldi torna al giallo storico e presenta il suo ultimo libro alla Biblioteca di Tradate

Appuntamento da non perdere alla Biblioteca Frera di Tradate, dove giovedì 25 maggio alle 21,15 lo scrittore Marco Malvaldi, intervistato da Eva Musci, presenterà il suo ultimo libro “Oscura e celeste”.

Dopo “La misura dell’uomo”, un successo da più di 100mila copie tradotto in 20 Paesi, Marco Malvaldi torna al giallo storico con un omaggio a Galileo Galilei, il padre della scienza moderna.

Siamo nel 1631, l’Europa è in guerra, le risorse scarseggiano e a Firenze la peste infuria. Il Granduca dà disposizioni per limitare i

contagi ma c’è chi sa trarre beneficio dalle situazioni di emergenza: tra gli altri, un “filosofo naturale” che con la scusa del morbo ha ottenuto di stampare il suo ultimo libro in città anziché a Roma, eludendo gli accaniti controlli dell’Inquisizione.

È Galileo Galilei, l’uomo che con il suo “cannone occhiale” ha scoperto le fasi di Venere e i satelliti di Giove, che fa esperimenti sul pendolo e sulla caduta dei gravi e adesso sta per pubblicare il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo“: un’opera scritta in volgare affinché tutti possano capire che non l’uomo con i suoi dogmi bensì il Sole sta al centro dell’universo. La vista di Galileo, però, è sempre più appannata, e le sue minute devono essere trascritte per il tipografo dalla figlia Virginia, che ha preso il velo nel convento di San Matteo in Arcetri. E come osservando attentamente la Luna si scopre che è coperta di macchie, così anche un luogo di preghiera, a frequentarlo assiduamente, rivela aspetti inattesi: c’è chi dice, per esempio, che alcune sorelle “ricevano”; che in una cella il lume rimanga acceso troppo a lungo; che una notte si sia udito il suono di un corpo che cade…

Galileo dovrà portare luce in un mistero più buio di una notte senza stelle, ma nulla può fermarlo perché lui sa che ogni cosa illuminata ha una parte oscura: sta a noi capire da che lato osservarla. E quando arriviamo a vederla nella sua interezza, ci avviciniamo alla nostra natura celeste.

Marco Malvaldi, chimico e scrittore, ha esordito nel 2007 per Sellerio con “La briscola in cinque”, primo degli otto volumi dedicati ai “vecchietti del BarLume”, divenuti nel 2013 una serie televisiva e seguiti da una lunga serie di romanzi e di saggi di divulgazione scientifica. Per Giunti ha pubblicato “La misura dell’uomo” (2018) e – a quattro mani con Paolo Cintia – “Rigore di testa” (2021). I suoi ultimi libri, scritti insieme a Samantha Bruzzone, sono “Chi si ferma è perduto” (Sellerio, 2022) e “La molla e il cellulare” (Raffaello Cortina, 2022).

Qui la locandina della serata