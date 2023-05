Massimo Moratti accolto a Somma Lombardo

Un municipio gremito di persone ha accolto l’arrivo di Massimo Moratti a Somma Lombardo nella serata di venerdì 19 maggio. Lo storico presidente dell’Inter è stato invitato per inaugurare la targa commemorativa dedicata a suo padre, Angelo Moratti, nato proprio a Somma il 5 novembre 1909.

Insieme a Moratti e alla sua famiglia, all’evento hanno partecipato anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter; il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria; il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e i soci dell’Inter Club Angelo Moratti: l’associazione che ha ricostruito la storia dell’imprenditore, della sua famiglia e il suo legame con la città.

Per l’occasione, l’amministrazione e l’Inter Club hanno donato a Massimo Moratti il gagliardetto della squadra di calcio di Somma Lombardo e il libretto sulla storia di suo padre. «Queste informazioni – ha commentato l’ex presidente dell’Inter – hanno un significato molto importante. Ringrazio l’intera città soprattutto per l’affetto che ha dimostrato per la mia famiglia. Mio padre era una persona straordinaria, un genio, e secondo me deve essere motivo d’orgoglio appartenere alla città che gli ha dato i natali. Considero gli abitanti di Somma come miei familiari».

«Una giornata emozionante – ha aggiunto il sindaco Bellaria -. Ringraziamo l’Inter Club per il lungo lavoro di ricerca tra archivi e documentazioni grazie al quale si è riuscito a ricostruire la storia di Angelo Moratti a Somma. Ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte, così come ha fatto Angelo: il figlio di un farmacista di paese, che è riuscito a portare un’azienda e una squadra di calcio sul tetto del mondo».