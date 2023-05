Somma e l’Inter: Massimo Moratti viene in città per omaggiare le origini del padre

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, scoprirà venerdì una targa in ricordo del padre Angelo. Un modo per omaggiare la nascita a Somma di uno dei nomi più noti non solo del panorama sportivo italiano, ma anche imprenditoriale (nel settore petrolifero, dalla distribuzione alle raffinerie).

L’appuntamento per venerdì, 19 maggio, alle 18, in sala consiliare a Somma Lombardo per l’evento “Angelo Inter Nos. Le origini di un orgoglio sommese”. Ad accompagnare l’ex presidente neroazzurro ci saranno i familiari più stretti, oltre all’amministratore delegato del club milanese Giuseppe Marotta.

L’iniziativa porta la firma dell’Inter Club Angelo Moratti, il circolo di casa a Somma Lombardo. Ma con l’obiettivo di superare, per un momento, le fedi calcistiche e omaggiare chi ha contribuito a rendere grande la storia della città. Toccherà alle istituzioni cittadine accogliere gli ospiti, con la presenza del sindaco Stefano Bellaria e dell’assessore allo sport Edoardo Piantanida Chiesa.

La targa sarà posta sulla facciata del palazzo accanto al Comune, proprio dove un tempo sorgeva la casa in cui è nato Angelo Moratti nel 1909. Per l’occasione, inoltre, l’Inter Club consegnerà a Massimo un libricino che raccoglie una serie di documenti che testimoniano, appunto, “le origini di un orgoglio sommese”.