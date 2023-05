Tir Incastrato a Biumo di Varese: intervento complesso dei vigili del fuoco

Oggi un mezzo pesante si è incastrato in una via del centro storico della frazione di Biumo a Varese, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L'”incidente”, avvenuto in via Walder, ha bloccato la circolazione fino alle 9 del mattino.

Galleria fotografica Camion incastrato a Varese 4 di 4

L’incidente è avvenuto alle 6 del mattino quando l’autista del tir, per errore, ha imboccato una strada troppo stretta per il suo veicolo. La manovra ha provocato l’incastramento del mezzo pesante, rendendo impossibile la sua rimozione senza l’ausilio di attrezzature specifiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un’autogru. Il lavoro di rimozione del veicolo è stato particolarmente complesso a causa delle dimensioni ristrette della via e della tipologia del veicolo coinvolto.

Dopo alcune ore di lavoro certosino, gli operatori sono riusciti a disincastrare il veicolo. Prima è stato necessario sollevare il rimorchio, e in seconda fase trainare il mezzo pesante in senso contrario.

Nonostante la complessità dell’operazione, nessun danno significativo è stato riportato, né al veicolo né alle infrastrutture. La viabilità, interrotta per permettere le operazioni di rimozione del mezzo, è stata ripristinata alle ore 9, riportando la normalità nella frazione di Biumo.