Un camp multisport con Uisp Varese e Hub del Sempione

NOTIZIARIO UISP del 24 maggio

SUMMER CAMP UISP – Un’estate all’Hub di Casorate Sempione

Come organizzarsi con i bimbi durante le vacanze estive, quando le scuole termineranno e i genitori si troveranno a fare i salti mortali per conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro? Una boccata di ossigeno arriva dal Camp multisport proposto da Hub del Sempione – asd affiliata Uisp – che si svolge nell’area feste di Casorate dal 12 giugno al 4 agosto e poi dal 28 agosto fino all’8 settembre. Le iscrizioni sono aperte per i ragazzi dai 6 ai 14 anni (300 quelle già pervenute).

Novità di quest’anno è il mini camp per i bambini della scuola dell’infanzia, dai 3 ai 6 anni, che potranno frequentare le attività dal 3 al 28 luglio nella sede dell’asilo di Casorate di via Monte Grappa (al momento sono già state formalizzate 50 iscrizioni). I numeri confermano le aspettative: c’è molto interesse da parte delle famiglie per le proposte estive di qualità, che promettono un divertimento sano, costruttivo ed inclusivo.

I grandi parteciperanno a tantissime attività e avranno l’occasione di cimentarsi con praticamente tutti gli sport. Più tranquilla la quotidianità per la fascia d’età 3-6 che necessita di attenzioni particolari: le attività proposte saranno brevi e giocose, con spazi per il gioco libero e per il riposo. Entrambi i Camp sono “open” fino ad esaurimento posti, ovvero non ci sono limiti legati alla località di residenza. L’Asd Hub del Sempione gestisce anche un centro per il minibasket ad Arsago Seprio e collabora con la Pallacanestro Cardano, il Basket Casorate, BBG Basketball Gallaratese e dal 2021 con il Basket school Cavaria con Premezzo.

Per informazioni: per i bambini 3-6, minicamp@hubdelsempione.it; per i ragazzini dal 2017 al 2009 camp@hubdelsempione.it

RUGBY – Festa di fine stagione per l’Asd Sabres

L’ASD Sabres Rugby Club nasce alla fine del 2007 a Sesto Calende e nel 2013 si trasferisce a Ranco, sulla sponda magra del Lago Maggiore, dove il Comune le concede l’uso esclusivo del campo sportivo in via Quassa. I Sabres del resto sono un’istituzione: insieme con la Stella Rossa Milano e Alto Serio Rugby hanno ideato e giocato il primo campionato UISP rugby in assoluto, diventato ormai il Campionato Nazionale UISP. Asd Sabres Rugby invita tutti a partecipare alla festa di fine stagione che si terrà domenica 25 giugno al campo di Rugby di via Quassa a Ranco.

Il programma prevede al mattino, dalle 10.30 alle 12.30, il raduno under 5/7/9. Poi, fino alle 14.30, pausa pranzo con il banco gastronomico. Alle 14 Premiazione Sabres Squadra 1° Classificata Campionato FIR Touch Rugby Lombardia 2023. A seguire, dalle 15 alle 16.30, partitelle under 13 & under 15. Info & conferme partecipazione: sabres.rugby@gmail.com

BASKET UISP – Le qualificate ai quarti di finale

Le ultime due squadre che volano fra le magnifiche otto sono il Kaire Sport Lurate Caccivio e il Basket School Tradate che, malgrado le sconfitte di gara due, eliminano, per via della differenza canestri nella doppia sfida, l’Antoniana Como e il Fuco Club Varese.

Ma è già tempo di quarti di finale con la prima qualificata alle final four di Malnate: si tratta della Cestistica Manigunda che dopo aver perso in volata a Varese con il Deportivo per 80-78 vince in casa per 72-57 e stacca il pass per la semifinale. Per le finale ci si vede il 28 a Malnate (vedi programma).