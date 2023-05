Weilun Zhao da Varese alla nazionale giovanile della Cina

Giorni densissimi per Weilun Zhao, il 17enne playmaker, talento cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Varese. Dopo aver terminato la stagione in Serie B con il Campus, Zhao ha disputato da protagonista la finale del torneo interscolastico provinciale (vinto con il Liceo Ferraris), ha rimesso piede in campo in Serie A negli ultimi minuti di Segafredo-Openjobmetis e ha fatto la valigia per un nuovo impegno internazionale.

Il giocatore biancorosso ha infatti risposto alla convocazione della Nazionale Under 19 della Cina. Un passo importante per la sua carriera: Zhao – che è nato a Prato e vive da tanti anni a Varese – non è ancora cittadino italiano e scegliendo la Cina si legherà in modo definitivo (a livello di basket FIBA) alla nazionale asiatica nel caso, assai probabile, che disputi i prossimi Mondiali U19 a Debrecen, in Ungheria, con quella maglia.

In Serie A invece, Weilun continuerà a giocare da italiano perché questo status si ottiene con la formazione cestistica in campo nazionale (tra gli “italiani” rientra per esempio anche l’ex varesino Strautins, cresciuto a Reggio Emilia ma nazionale lettone). Fino a oggi ha collezionato 4 presenze (senza punti segnati) con la maglia della Openjobmetis ed è probabile che l’anno venturo sia sempre più vicino alla prima squadra biancorossa.

Lo scorso febbraio inoltre è già stato protagonista di una esperienza internazionale: durante l’All Star Weekend della NBA ha partecipato a un camp organizzato in modo congiunto da FIBA ed NBA a Salt Lake City. In quella occasione ebbe tra i propri allenatori anche l’ex biancorosso Yakhouba Diawara.