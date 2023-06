A Cuveglio il primo Carnevale estivo in Valle

Quest’anno il carnevale a Cuveglio è stato un successo, quindi la Pro Loco ha deciso di raddoppiare.

Venerdì 2 giugno in paese si terrà 1° Carnevale Estivo in Valle

Questo il programma:

– 17:45 ritrovo a Vergobbio in Via Stazione 4 (area ex Baraonda)

– 18:00 partenza corteo per le vie di Cuveglio

– 19:30 (circa) arrivo in Piazza San Lorenzo (Chiesa)

A seguire ampio stand gastronomico

L’evento è organizzato da Proloco Cuveglio in collaborazione con Comitato Feste Vergobbio, Comunità Pastorale di Cuveglio e Comune di Cuveglio