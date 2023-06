Nasce l’Alzheimer Café Accorsi con ALISEI a Busto Arsizio

A tre mesi dalla nascita dell’Alzheimer Café Accorsi la cooperativa sociale KCS Caregiver raddoppia e lancia il nuovo Alzheimer Café Accorsi con ALISEI a Busto Arsizio, nato dalla collaborazione con Casa di Corte Nuova (Cooperativa Alisei) di Busto Arsizio, partnership nata «dalla condivisione di valori e dall’idea di continuare ad aiutare gratuitamente le persone con demenza e i loro familiari».

«L’Alzheimer Café Accorsi festeggia tra poco tre mesi di vita e la risposta a questo servizio ci ha messo davanti all’evidenza che sono tantissime le persone bisognose di un supporto – spiegano Sara Gioia, direttrice della RSA Accorsi, e Stefania Maffei, direttrice sanitaria della struttura, invitando a consultare i canali social dell’Alzheimer Café Accorsi per ulteriori informazioni -. Per questo, come anticipato e come sperato, martedì 4 luglio alle 18.30 verrà inaugurato l’Alzheimer Café Accorsi con ALISEI a Busto Arsizio alla Casa di Corte Nuova in via della Repubblica 44. Le presentazioni ufficiali e la condivisione della nostra mission saranno raccontati nella serata di presentazione che si terrà venerdì 16 giugno alle 18.00 al locale Cafè Boutique Tropeano in corso Italia 7bis/A a Busto Arsizio: sarà un aperitivo informativo e divulgativo in cui si potrà conoscere il progetto».

«Un Alzheimer Café è un luogo sicuro aperto ai parenti sia frequentanti la nostra struttura che persone al di fuori di Legnano e di Busto Arsizio, ai volontari, agli operatori e ai caregivers e ai loro familiari affetti da demenza, non solo morbo di Alzheimer – proseguono Gioia e Maffei -. È un luogo dove le persone che si occupano di un loro caro con demenza possono trovare sostegno sia grazie alla condivisione dell’esperienza con chi vive la stessa condizione, sia grazie agli esperti con cui parlare, trovare consigli pratici e dissipare dubbi, professionisti come la psicoterapeuta, l’avvocato, il geriatra, il fisioterapista, esperti di terapie non farmacologiche come musicoterapista, arteterapista, danzaterapista, terapista occupazionale. L’esperienza viene vissuta con i propri cari che verranno coinvolti in un’attività che li aiuti a stare bene, a stimolare la sfera cognitiva, motoria e relazionale, mentre il caregiver trova un momento di incontro, formazione e relax. Ed è un servizio completamente gratuito».