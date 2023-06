Tre percorsi per scoprire Alessandro Manzoni a Busto

Al via sabato 17 giugno i percorsi guidati proposti dall’Amministrazione Comunale in occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, alla scoperta di alcuni tratti inediti di uno di protagonisti della Letteratura italiana, tra curiosità e inaspettate connessioni con la storia della città di Busto.

Le visite guidate tematiche, a cura del Servizio di Didattica Museale e Territoriale, sono dedicate al pubblico degli adulti e la partecipazione è gratuita.

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria, da effettuare per ogni persona tramite il link Eventbrite indicato per ogni percorso, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione, per dare la possibilità ad altre persone di prendere parte alle visite guidate. Si raccomanda ai partecipanti di arrivare con dieci minuti di anticipo rispetto all’inizio delle attività, per poter iniziare puntuali il percorso.

Di seguito il programma completo e i link per potersi iscriversi alle visite guidate:

SABATO 17 GIUGNO 2023, 10.00 – 11.30 INSOLITO MANZONI

Sulle tracce di Alessandro Manzoni per le vie del centro

Quali luoghi della nostra Città sono legati ad Alessandro Manzoni e perché? Andiamo alla scoperta di alcuni legami della Città di Busto Arsizio con la figura di Alessandro Manzoni, sotto aspetti spesso curiosi e inaspettati. Le diverse tappe del percorso permetteranno di conoscere un Manzoni insolito, ricostruendo collegamenti tra luoghi, fatti storici e personaggi cittadini con le vicende personali e i fatti narrati nelle opere del grande scrittore.

Si ringrazia la Parrocchia di San Giovanni Battista per la disponibilità e la collaborazione nell’organizzazione del percorso.

Il punto di ritrovo con la guida è presso il parco del Museo del Tessile, di fronte al museo, 10 minuti prima dell’inizio della visita guidata.

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-insolito-manzoni-sulle-tracce-di-alessandro-manzoni-per-le-vie-del-centro-652590875877

MERCOLEDì 21 GIUGNO 2023, 21.00 – 22.00 INSOLITO MANZONI

Sulle tracce di Alessandro Manzoni nelle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna.

La visita guidata si pone come un’occasione di approfondimento di alcune delle opere delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, che presentano un particolare legame – a vari livelli – con la figura di Alessandro Manzoni e con alcune opere letterarie di cui è autore.

Il ritrovo con la guida è presso la reception al primo piano del museo.

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-insolito-manzoni-sulle-tracce-di-alessandro-manzoni-a-palazzo-cicogna-652648167237

MERCOLEDì 28 GIUGNO 2023, 21.00 – 22.00 INSOLITO MANZONI

Sulle tracce di Alessandro Manzoni al Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio.

Alessandro Manzoni, come molti scrittori della sua epoca, non si occupò solo di Letteratura: scopriamo quali inaspettati interessi ha coltivato nel corso della sua lunga vita l’autore dei Promessi Sposi… troveremo curiosi legami con il passato produttivo locale e con i saperi che hanno improntato il territorio, di cui il Museo del Tessile è custode per eccellenza.

Il ritrovo con la guida è presso la reception del museo.

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-insolito-manzoni-sulle-tracce-di-alessandro-manzoni-al-museo-del-tessile-652665850127

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

0331 390242 – 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it