Castronno, avviso di variante puntuale al Piano Servizi del Pgt

Il responsabile dell’Area Tecnica, l’Arch. Chiara Mazzucchelli,

PREMESSO che il Comune di Castronno è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 13/10/2011 e pubblicato in data 22/02/2012 sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 8;

CONSIDERATO che, con deliberazione C.C. n°9 del 09/07/2020, sono stati approvati gli ambiti nei quali avviare gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell’art.8-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.

RICHIAMATA la Delibera di Consilio Comunale n. 16 del 29-05-2023 di approvazione Schema di Convenzione Piano Attuativo residenziale – Intervento di Rigenerazione urbana con sostituzione edilizia di immobile produttivo dismesso in Via Stazione angolo Via Galvani;

STANTE la volontà di questa Amministrazione comunale di dare avvio ad una fase endoprocedimentale intesa alla revisione puntuale del Piano dei Servizi vigente, e ad un aggiornamento delle previsioni viabilistiche dell’ambito sopra citato e delle aree limitrofe comportante una variante puntuale al Piano dei Servizi del PGT vigente;

ATTESO che al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati e in attuazione del comma 2° dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 18/07/2023, immediatamente esecutiva, è stato disposto l’avvio del procedimento di Variante puntuale al Piano dei Servizi vigente del P.G.T., ai sensi della L.R. n. 12/2005;

INVITA

chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi e privati, a presentare all’Ufficio protocollo del Comune di Castronno, sito in Piazza Del Comune n.1 – 21040 Castronno, suggerimenti e proposte per la definizione delle scelte progettuali entro le ore 13:00 del giorno 15/09/2023.

Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice. I grafici eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.

La documentazione potrà essere inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo.comune.castronno@pec.regione.lombardia.it.

INFORMA

inoltre che l’Amministrazione Comunale promuoverà la partecipazione del pubblico e dei privati interessati che sarà resa ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., anche mediante le opportune pubblicazioni all’Albo Pretorio on line.