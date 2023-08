Gianmarco Tamberi al Galà dei Castelli di Bellinzona

Manca poco al Galà dei Castelli 2023, che si prospetta essere un’edizione unica con il parterre di sportivi straordinari che arriveranno a Locarno e Bellinzona per dar vita all’evento sportivo dell’anno.

Saranno ben 175 gli atleti medagliati presenti, con dieci medaglie ai recenti Mondiali di Budapest, tra cui figurano 3 campioni mondiali: Gianmarco Tamberi, Femke Bol e Daniel Stahl – a cui vanno aggiunti anche sei ori olimpici dell’ultima edizione di Tokyo. Gianmarco Tamberi (foto Colombo/Fidal) sarà per la prima volta in Ticino e verrà accolto da Campione del Mondo dal pubblico ticinese, che ha sempre mostrato il suo calore alle grandi stelle dell’atletica mondiale. Anche Daniel Stahl arriva a Bellinzona da Campione del Mondo, dopo aver disputato una prova di lancio del disco straordinaria contro il vicecampione mondiale Kristjan Čeh, anche lui all’ombra dei Castelli insieme allo svedese. Al lancio del disco femminile la campionessa olimpica in carica e vicecampionessa ai mondiali di Budapest Valarie Allman.

Femke Bol è stata una delle protagoniste assolute in Ungheria, conquistando ben due ori mondiali: uno nella sua gara – i 400 ostacoli -, e il secondo da protagonista in ultima frazione di una rimonta incredibile, che è valsa l’oro alla sua nazione nella 4X400. Torna anche quest’anno a Bellinzona la campionessa olimpica dei 100 metri ostacoli Jasmine Camacho-Quinn: l’atleta di Porto Rico argento a Budapest con 12”44 sarà ai blocchi di partenza con altre due finaliste di Budapest, l’americana Nia Ali Ditaji e l’atleta di casa Kambundji.

Sarà ai blocchi di partenza dei 100m una grande protagonista dello spint mondiale: la jamaicana Elaine Thompson-Herah, argento di Budapest nella 4×100 e campionessa olimpica in carica nei 100m e nei 200m a Tokyo; con lei l’americana Tamara Clark con un personale stagionale di 10.98 (numero 10 al mondo nel ranking), e Mujinga Kambundji.

Tra gli uomini nella gara piú veloci del mondo Ferdinand Omanyala, il keniota finalista mondiale e detentore del miglior terzo tempo assoluto corso durante la stagione; insieme a lui un altro grande atleta affezionato da sempre al Galà dei Castelli: il campione olimpico in carica dei 200m Andrè De Grasse, protagonista di un finale di stagione in crescendo dopo la conquista della finale a Budapest. A completare il grande parterre dei 100m uomini, la medaglia di bronzo della 4X100, e quarto classificato ai Mondiali, Oblique Seville.

Torna in Ticino anche l’atleta brasiliano Alison Dos Santos, bronzo olimpico in carica, che correrà i 400 metri ostacoli. Molti anche gli atleti italiani presenti, la maggior parte dei quali hanno appena partecipato ai Mondiali di Budapest: Eleonora Marchiando 400m ostacoli, Stefano Sottile salto in alto, Andrea Federici 100m, Federico Guglielmi 100m, Elena Bellò 800m, Eloisa Coiro 800m, Mario Lambrughi 400m ostacoli, Zaynab Dosso 100m, Chiara Melon 100m, Pietro Arese 1500m, Davide Re 400m, Dalia Kaddari 200m.

Il 3 settembre, giorno prima del meeting internazionale, scenderanno in pedana le atlete di salto con l’asta al City Event nel centro della città di Locarno. L’evento sarà gratuito e aperto a tutto il pubblico, ed è in programma in Largo Zorzi. In pedana ben 7 atlete tra le 13 più forti al mondo: tra queste una delle più grandi protagoniste di sempre nella disciplina, l’americana Sandi Morris, argento mondiale e olimpico, la britannica Holly Bradshaw, medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Tokyo, e le italiane Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo.

I biglietti per il meeting internazionale di Bellinzona sono disponibili on-line sul sito ufficiale https://www.galadeicastelli.ch/biglietti/ e lo saranno fino alle ore 15:00 di lunedì 4 settembre – a un prezzo ridotto. Sarà poi possibile acquistare i biglietti la sera dell’evento presso l’ingresso alle casse dello Stadio Comunale.