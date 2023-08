Incendio in un’abitazione a Montegrino Valtravaglia

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato in un edificio residenziale di Montegrino Valtravaglia, nella zona più alta del paese, sulla strada che sale verso il Sette Termini.

L’allarme è scattato poco prima delle 16.30. Sono stati inviati autopompa e anche autoscala da Varese, poi supportati anche da altri mezzi. Sul posto anche alcuni volontari della Protezione Civile e i carabinieri.

È stata inviata anche un’ambulanza per precauzione, poi rientrata.

L’incendio ha interessato un edificio di via Cadorna, che comprende più abitazioni: secondo una prima valutazione solo una è stata danneggiata dalle fiamme e dal fumo. Le fiamme sono state spente dopo le 17, prosegue la messa in sicurezza.

Articolo aggiornato alle ore 17.35 di venerdì 25 agosto 2023