La Castellanzese vince 2-0 il test in casa della Caronnese

Prosegue il precampionato per le squadre della provincia di Varese. Nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto a Caronno Pertusella, la Caronnese che si sta preparando alla prossima stagione di Eccellenza ha ospitato la Castellanzese, ai blocchi di partenza per la Serie D. Un incrocio del varesotto che ha visto vincere 2-0 i neroverdi, con due gol nella ripresa, che hanno fatto valere la categoria superiore, nonostante una buona prova generale che dei rossoblù di mister Roberto Gatti.

L’allenatore della Castellanzese Manuel Scalise, ex di turno, al termine dell’amichevole: «Abbiamo fatto delle buone cose, nonostante le condizioni meteorologiche erano quasi proibitive visto il gran caldo, giocando contro una squadra forte che sicuramente farà un campionato importante in Eccellenza, di conseguenza faccio i complimenti ai ragazzi. Oggi hanno giocato tanti giovani dai quali ho avuto indicazioni positive, poi finire la partita mantenendo la porta inviolata è un altro aspetto importante. Ai ragazzi è stato chiesto tanto, abbiamo fatto molti allenamenti e tante amichevoli, lavorando sempre in maniera seria e corretta, c’è entusiasmo, poi arriveranno le partite con un peso specifico differente dove bisognerà fare ancora di più».

Mister Gatti, tecnico della Caronnese: «Stiamo procedendo nel nostro percorso di preparazione con una squadra a tutti gli effetti completamente nuova: il primo tempo l’ho visto ordinato e giocato a dovere con anche un paio di occasioni importanti. Nella ripresa abbiamo fatto, come giusto che sia, diversi cambi per iniziare a farci delle idee sulla formazione e abbiamo perso un po’ di equilibrio. Andiamo avanti così».

TABELLINO

CARONNESE – CASTELLANZESE 0-2 (0-0)

RETI: 31′ st rig. Valsecchi (C), 32′ st Bernardi (C)

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Brugnone, Galetti, Puka, Napoli; Zibert, Morlandi, Birolini; Provenzano, Corno, Lorusso. A disposizione: Toniutti, Curci, Bonsi, Zoppi, Cerreto, Bigioni, Sako, De Carli, Iatta Papa, Staccioli, Mariani, Fabrucci. Allenatore: Roberto Gatti

CASTELLANZESE (3-5-2): Bulaukin; Sassaro, Arcangeloni, Bernardi; Cerlesi, Mandelli, Raso, Marmo, Ayokoue; Duchini, Bigotto. A disposizione: Poli, Arrigoni, Boccadamo, Compagnoni, Di Nardo, Pastore, Reggiori, Tirapelle, Valsecchi, Vitali, Spada, Midaglia, Serra. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Gabriele Ferrante; assistenti Nicola Mantovani e Florin Macchi