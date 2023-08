Quattro camminate con merende e spettacoli teatrali gratuiti lungo la Via Francisca

Dopo il successo degli scorsi anni, Alfa srl – gestore idrico della provincia di Varese – propone quattro nuovi appuntamenti lungo la Via Francisca del Lucomagno, alla scoperta del bene più prezioso del nostro territorio: l’acqua. Quattro domeniche dedicate alle famiglie e ai loro piccoli che promettono di regalare giornate speciali a contatto con la natura e la cultura.

Il format anche per questa edizione è quello di una piacevole camminata adatta a tutti, poco impegnativa e alla scoperta di luoghi suggestivi caratterizzati dalla presenza dell’acqua. Durante le passeggiate, grazie all’associazione Parole in Viaggio, ci saranno diversi momenti di lettura per i piccoli pellegrini. A rifocillare gli animi, invece, (e anche i pancini) dopo la camminata ci penserà la merenda offerta da Coop.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando questo modulo

Gli eventi in dettaglio

Domenica 17 settembre: Giro ad anello all’approdo Calimali alla scoperta dell’Olona

La Valle Olona è un museo a cielo aperto sia dal punto di vista naturalistico che storico. Nel primo caso il paesaggio parla da sé: il fiume accoglie numerose specie vegetali e animali, fra cui un’interessante avifauna che è possibile osservare con facilità camminando lungo la ciclopedonale. Storicamente vi è poi tutta una archeologia industriale che racconta il complesso rapporto fra l’uomo e il fiume e dell’epoca recente in cui si sta facendo di tutto per preservarne l’equilibrio. L’approdo Calipolis è un luogo di incontro di cultura e socialità, che ci ospiterà per questo ultimo appuntamento alla scoperta del territorio, tra lo stagno didattico, sentieri e un fiume da tutelare. Un approdo che negli anni sta diventando punto di riferimento di moltissime attività culturali che rappresentano perfettamente il connubio fra uomo e natura. Partiremo da qui per un facile giro ad anello al di qua e al di là del fiume Olona. Fondo sterrato, percorribile con passeggini attrezzati off road.

Punto di ritrovo: ore 14:00 Approdo Calimali, Fagnano Olona

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo

Domenica 24 settembre: Da Casa Macchi a Caronno Corbellaro tra la storia antica del Seprio e la Lombardia del ‘900

Al Monastero di Torba a Gornate, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, la Torre e la pensilina del Tram a Velate e Villa e Collezione Panza a Varese, si è recentemente aggiunta una nuova realtà preziosa dal punto di vista culturale, storico e sociale: si tratta di Casa Macchi di Morazzone, una tipica dimora borghese di provincia, che si è conservata per centocinquanta anni. Sarà questo il luogo da cui partirà la nostra seconda camminata, che ci condurrà fino Caronno Corbellaro, frazione di Castiglione Olona. Una piana incantevole da cui si domina la valle del Seprio e che si trovava lungo una importante strada storica. Da qui si ritornerà indietro al punto di partenza per una piccola visita alla scoperta del nuovo bene FAI. (Max. 30 persone)

La strada è immersa nel verde e nel bosco, ma non è molto adatta ai passeggini.

Punto di ritrovo: ore 14:00 a Casa Macchi (Morazzone) dove si trova un ampio parcheggio.

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo

Domenica 1° ottobre: Da Ghirla a Ganna alla scoperta dell’acqua e degli antichi mestieri

Lungo la pista ciclopedonale della Valganna (dal fondo tutto in asfalto) scopriremo come l’acqua è da sempre compagna fidata di numerose attività umane e percorreremo le storie di antichi mestieri, santi e pellegrini. Lungo il percorso letture per i piccoli pellegrini e merenda all’arrivo.

Punto di ritrovo: ore 14:00 al Maglio di Ghirla (Valganna), che sarà aperto per l’occasione.

Ritorno lungo lo stesso tracciato, in autonomia. A Ganna passano i bus di autolinee varesine, è perciò possibile scegliere di tornare in pullman o a piedi lungo lo stesso tracciato dell’andata

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo

Domenica 15 ottobre: Tra scoiattoli e vegetazione lungo un tratto del Parco Alto Milanese

Il Parco Alto Milanese è un’area verde a circa 3 km dalla grande città. Si estende su circa 360 ettari, suddivisi tra il Comune di Legnano, il Comune di Busto Arsizio e il Comune di Castellanza. I confini sono delimitati dalle periferie dei tre comuni e comprendono una vasta area prevalentemente agricola. Durante la nostra passeggiata, accompagnati da una guida e da un volontario della Via Francisca, avremo l’opportunità di esplorare una breve ma significativa porzione di questo territorio, attraversando paesaggi popolati da scoiattoli e arricchiti da una rigogliosa vegetazione. Il punto di partenza, dove si trova un ampio parcheggio, è l’ingresso principale del Parco, indicato nella piantina che si può visionare integralmente cliccando qui.

Punto di ritrovo: ore 14:00 davanti all’ingresso principale del Parco Alto Milanese (Castellanza)

ATTENZIONE: Per iscriversi compilare il modulo