Alla scoperta del parco archeologico di Castelseprio e del Monastero di Torba

L’associazione Amici del Campo dei Fiori propone un’escursione per conoscere questi due tesori del Varesotto

L’associazione Amici del Campo dei Fiori ha organizzato per domenica 10 settembre un’escursione al parco archeologico di Castelseprio e al Monastero di Torba.

Il ritrovo è alle 14 a Castelseprio in via Castelvecchio 1513, vicino al parco archeologico. La passeggiata dura circa due ore e mezza. La partecipazione è aperta a tutti. Il costo del biglietto per visitare il Monatero di Torba è di 5 euro.

«Un percorso – spiegano gli organizzatori – alla scoperta della cultura tardo-antica e longobarda nel territorio della Valle Olona. Il sito archeologico di Castelseprio è uno scrigno di arte e storia nascosto tra i boschi, che racconta al visitatore il passato di questo territorio dal IV secolo d.C. al 1287. La visita si conclude al Monastero di Torba: antico castrum prima romano, poi longobardo e oggi uno splendido monumento tutelato dal Fai».