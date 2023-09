Business: importanza della trasformazione digitale aziendale

La digitalizzazione porta enormi vantaggi per le aziende che adottano nuove tecnologie in modo strategico. Comporta, però, altrettanti problemi per le imprese piccole e grandi che non si dedicheranno per tempo alla trasformazione digitale, rimanendo indietro rispetto alla concorrenza e correndo il rischio di perdere importanti quote di mercato. Per questo, è importante non attendere e impegnarsi per adottare gli strumenti digitali più adatti al proprio modello aziendale, formando al tempo stesso il personale perché li utilizzi in modo ottimale.

L’impatto dello smart working

Per molte aziende, il passaggio obbligato allo smart working durante la pandemia è stata la prima vera occasione di mettere alla prova il proprio approccio al digitale. Il lavoro in remoto ha comportato l’utilizzo, tra le altre cose, di tecnologie di cloud per la collaborazione a distanza, di strumenti di comunicazione online, e di software per meeting virtuali. Ha richiesto, inoltre, una crescente attenzione all’aspetto della sicurezza informatica, più a rischio a causa dell’utilizzo di dispositivi collegati alla rete aziendale da numerose postazioni diverse.

La “dematerializzazione”

Un altro nodo importante per la digitalizzazione in azienda è lo snellimento dei processi interni attraverso la dematerializzazione, passando cioè dai supporti cartacei a dati archiviati in modo sicuro su sistemi cloud, e resi così più accessibili e fruibili. In quest’area, al data entry manuale si sta a poco a poco sostituendo l’automazione, che permette di ridurre errori, tempo di elaborazione e utilizzo di risorse.

Trasformazione digitale attraverso l’outsourcing

Tra i cambiamenti che possono essere utili per snellire i processi aziendali c’è il ricorso a servizi esterni come Jet HR, specializzato in payroll e risorse umane. Questo tipo di servizi utilizza già software che semplificano le attività relative a gestione del personale, buste paga, inserimento di nuovi dipendenti e altro ancora. Alleggeriscono, così, il carico delle aziende durante la trasformazione digitale, facilitando l’adozione di tecnologie che ottimizzano le operazioni, riducono tempi e costi da dedicare a HR, e offrono inoltre dati preziosi su cui basare decisioni per il futuro.

Un risparmio sul personale interno

In questo modo, non è necessario investire nella formazione di personale interno, ma ci si può avvalere di consulenti esterni già esperti e sempre aggiornati, in grado di fornire un servizio di ottima qualità, reindirizzando gli sforzi interni verso attività amministrative di base.

La strada verso la trasformazione digitale in azienda

È fondamentale, quando ci si muove per la trasformazione digitale dell’azienda, partire con un piano preciso invece di adottare in modo acritico le ultime tecnologie, per accorgersi poi che non sono gli strumenti più adatti per il proprio modello di business. Stilare una roadmap per pianificare i passaggi necessari, le tempistiche, i costi previsti, i risultati che si spera di ottenere, gli strumenti digitali da integrare e la formazione che servirà al personale è un ottimo punto di partenza per intraprendere il processo nel modo migliore.

Non solo tecnologia

La trasformazione digitale del business, infatti, non ha a che fare solamente con l’utilizzo di tecnologie innovative. Parte da un rinnovamento della leadership e della cultura aziendale, che devono adattarsi a un modo di lavorare nuovo e alle difficoltà che questo può comportare. Comunicare in modo chiaro durante l’intero processo, sia a livello dirigenziale che con tutti i dipendenti, è cruciale per garantire il raggiungimento degli obiettivi che ci si è preposti.

Uno sforzo congiunto

La digitalizzazione in azienda non deve essere un processo imposto dall’alto, bensì uno sforzo collaborativo che include tutti i dipartimenti e tiene conto delle diverse esigenze presenti. Bisogna, dunque, offrire al personale tutto il supporto necessario per sentirsi a proprio agio e in grado di svolgere le mansioni quotidiane anche attraverso strumenti digitali nuovi. Così facendo, si potranno cogliere pienamente i vantaggi della trasformazione digitale, restando competitivi e produttivi.