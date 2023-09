“Busto: Sport per tutti” una palestra a cielo aperto

“Busto: Sport per tutti”, la manifestazione che quest’anno ha coinvolto 61 società sportive, è tornata ad animare le piazze e le vie di Busto Arsizio. Un’occasione per tutti, grandi e piccini, di poter vivere lo sport a 360 gradi e conoscere nuove realtà sportive del territorio bustese e non solo.

Galleria fotografica A Busto Arsizio la palestra è .. a cielo aperto 4 di 11

Il mal tempo non ha scoraggiato le società sportive che, dopo la pioggia caduta al taglio del nastro che ha segnato l’inizio della manifestazione, si sono subito date da fare per accogliere al meglio il pubblico trasformando così Busto Arsizio in una grande palestra a cielo aperto. «Siamo soddisfatti dell’affluenza. – ha detto Cinzia Ghisellini, presidente di ASSB – Riteniamo che questo sia un momento in cui le società possono presentarsi, una vetrina a cielo aperto».

«“Busto: Sport per tutti” è un evento che viene riproposto da tanti anni a Busto Arsizio. «È una tradizione gradita – ha spiegato Ghisellini – Quindi tutti gli anni, insieme all’Amministrazione Comunale, organizziamo questa festa».

La manifestazione è stata organizzata dall’ASSB con il supporto dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Distretto del Commercio, Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, gli Istituti scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, Coni Lombardia e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa.

Molte le società presenti per le vie e per le piazze della città con postazioni che hanno permesso a bambini e ragazzi di cimentarsi in sport come basket, scherma, twirling, pallavolo, roller balde e molti altri. Presenti anche numerosi gazebo delle realtà sportive che non hanno svolto dimostrazioni ma che hanno illustrato le loro discipline.

In Via Cardinale E. Tosi, a margine della manifestazione sportiva in atto, alcuni studenti del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio hanno organizzato un gioco dell’oca in occasione della settimana europea sulla mobilità sostenibile. «Abbiamo partecipato alla settimana della mobilità con alcuni eventi e uno è il gioco dell’oca che abbiamo proposto oggi. – ha spiegato la professoressa Gamberoni – Il gioco è stato ideato dai ragazzi della 4G2 a indirizzo grafico, gli studenti hanno ideato la grafica delle caselle e dei pannelli alternando caselle con monumenti e tradizioni di Busto Arsizio a caselle sulla sostenibilità». Le caselle erano accompagnate da pannelli informativi con lo scopo di sensibilizzare attraverso il gioco bambini e adulti sul tema della sostenibilità.

Un pomeriggio all’insegna dello sport che ha permesso a bambini e adulti di cimentarsi in nuove discipline. Lo sport non è solamente un esercizio fisico ma anche occasione di aggregazione all’insegna del divertimento e del benessere.