Cena benefica di Varese Alzheimer, ecco come prenotare

Venerdì 22 settembre appuntamento al Panorama Golf a partire dalle 19.30 con la cena annuale per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione

Venerdì 22 settembre appuntamento con la cena annuale di Varese Alzheimer per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione di Viale Borri. L’appuntamento è al Panorama Golf a Varese in via Belmonte 169 a partire dalle 19.30.

Ad animare la serata dal titolo “ Suoni e Ricordi” la tradizionale lotteria con ricchi premi e l’intrattenimento Musicale della band “ The Docs”.

Ci sono ancora posti disponibili, per info e prenotazioni chiamare lo 0332/81.32.95 oppure mandare una mail a info@alzheimervarese.org