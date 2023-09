Dogman di Luc Besson in anteprima al Multisala Impero di Varese

Martedì 3 ottobre alle ore 21.00 la proiezione in anticipo di 10 giorni sull’uscita nazionale. Sarà in lingua originale sottotitolata

Martedì 3 ottobre alle ore 21.00 il Multisala Impero Varese proietterà in esclusiva DOGMAN, il film di Luc Besson recentemente presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

La proiezione (in anticipo di 10 giorni sull’uscita nazionale, che avverrà il 12 ottobre) fa parte dell’iniziativa “Le vie del Cinema” che, come di consueto, consente la proiezione dei titoli veneziani nelle sale di Milano e in un ristretto gruppo di sale sul territorio lombardo. La proiezione sarà in lingua originale sottotitolata.

Il film è la storia di Doug, un ragazzo che in tenera età ha subito violenze e maltrattamenti da parte del patrigno, che lo rinchiudeva in una gabbia con decine di cani che vivevano in condizioni terribili. Grazie all’aiuto di questi cani Doug riesce a scappare e a ricostruirsi una vita con loro. Una storia struggente sul rapporto d’amore tra uomo e cani.