Il Sabato della biblioteca di Samarate per bambini e ragazzi, tra giochi e letture

La Biblioteca di Samarate dedica la mattinata di sabato 9 settembre ai lettori più giovani con due appuntamenti in contemporanea, entrambi gratuiti, tra libri per i piccolissimi e giochi per i più grandicelli.

Di seguito il dettaglio delle proposte.

Ore 10 – 12, nel Parco di Villa Montevecchio

NATI PER LEGGERE AL PARCO

Ogni mese i Volontari di Nati per leggere propongono ai bambini più piccoli di Samarate, da zero a 6 anni, delle letture ad alta voce. Un appuntamento che per tutta l’estate, compreso questo appuntamento di settembre, si svolge al Parco di Villa Montevecchio (con ingresso pedonale da via V Giornate 12).

Prenotazione obbligatoria contattando lo 0331 720252 oppure scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it

Ore 10-13, in Biblioteca a Samarate

GAME TIME

Si rinnova l’appuntamento dedicato a tutti gli amanti del mistero e degli enigmi, delle Escape Room e dei giochi strategici, dai 6 anni in su.

Per tutta la mattina grandi e piccini potranno divertirsi a sfidare amici e parenti con giochi da tavolo, di logica o abilità manuale per tutti i gusti che la Biblioteca mette a disposizione.

Prenotazione consigliata contattando lo 0331 720252 oppure scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it