Insieme si può: in Sala Varese una serata all’insegna della solidarietà

Il pub-ludoteca di via Sanvito Silvestro 103 a Varese vi dà appuntamento lunedì 2 ottobre per una serata esplosiva di solidarietà, inclusione e convivialità a favore dell’Associazione Del Sorriso

Grazie alla disponibilità di Daniela ed Eros, titolari di Sala Varese, e alla generosità e la bravura di operatori, collaboratori e volontari, lunedì 2 ottobre si terrà una serata tutta all’insegna della solidarietà: alle ore 17.00 gli educatori dell’Associazione Del Sorriso APS proporranno un laboratorio ludico inclusivo, a cui seguirà uno spettacolo di bolle di sapone, infine cena allietata dalla presenza del duo Sanzamamu. Ci sarà anche la possibilità di divertirsi con il ‘truccabimbi e truccadulti’.

Si prega di comunicare la prenotazione per la cena entro mercoledì 26 ottobre, telefonando a Daniela in Sala Varese 0332- 1957833 (dalle 18.00 alle 21.00) oppure inviando un whatsapp ad Anna 375-5518568.

Il ricavato della serata verrà devoluto a sostegno delle attività e dei progetti educativi dell’Associazione.

IL PROGRAMMA

• Ore 17.00 Laboratorio artistico inclusivo

• Ore 18.30 Spettacolo di Bolle di sapone

• Ore 19.30 Cena Del Sorriso allietata dalla presenza del duo Sanzamamu

MENU’

• Risotto con la zucca

• Dolce

Solo su prenotazione

Anna: +39 375 551 8568 (10.00-17.00)

Daniela: +39 0332 195 7833 (18.00-21.00)

L’ASSOCIAZIONE

L’Associazione “Del Sorriso” nasce nel 2006 da un gruppo di genitori ed ha l’obiettivo di promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita di persone con disabilità.

Propone progetti individuali studiati in collaborazione con la famiglia per rispondere alle esigenze e richieste di persone diverse poiché è solo guardando la persona che si scorge l’unicità di ciascuno e si può rispondere più adeguatamente ai bisogni speciali di ciascuno.

Nello specifico i servizi offerti sono:

* interventi a domicilio e in sede

* progetti estivi

* percorsi di musicoterapia individuale e di gruppo

* progetti inclusivi

* supporto alla famiglia nell’ambito della Comunicazione Aumentativa Alternativa e Comunicazione Facilitata

* formazione e sensibilizzazione nelle scuole sul tema della diversità/disabilità

* formazione a genitori, operatori e volontari

Inoltre, si pone come punto di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini , offrendo occasioni per mettersi in gioco attraverso attività di volontariato.