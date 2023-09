Polenta e castagne, a Erbamolle è arrivato l’autunno

L’Associazione Santa Caterina Ape ha organizzato un evento speciale per l’8 ottobre. Cibo anche da asporto, ecco come prenotare

L’autunno è alle porte, e cosa c’è di meglio per celebrare questa stagione se non una festa d’autunno con una castagnata? L’Associazione Santa Caterina Ape ha organizzato un evento speciale per l’8 ottobre. L’evento si svolgerà nella solita, suggestiv,a location: il bel prato a fianco della chiesetta di Buguggiate, in via Erbamolle.

Il Menu

L’Associazione Santa Caterina Ape ha preparato un menu ricco e variegato che accontenterà tutti i gusti. Ecco cosa potrete assaporare durante la giornata:

Aperitivo: L’evento inizierà alle ore 10.30 con un aperitivo che vi permetterà di stuzzicare il vostro appetito e mettere in moto le papille gustative.

Polenta e Asino: Dalle ore 11, sarà il momento di degustare la polenta e l’asino, una prelibatezza tradizionale che vi farà scoprire sapori autentici. Poi trippa, salamelle e patatine fritte. Le caldarroste, simbolo dell’autunno, saranno disponibili per chi desidera uno spuntino leggero. Per scaldarsi, potrete gustare il vin brûlé, una bevanda tipica dell’autunno. Oltre al vin brûlé, saranno disponibili acqua, vino e bibite. Infine gnocchi di patate al ragù o al pesto preparati in casa.

Potrete decidere se consumare i vostri piatti preferiti sul posto o portarli via per goderveli comodamente a casa.

Questo i costi dei piatti per l’asporto:

Polenta e asino: 11 euro

Trippa: 6 euro

Gnocchi: 6 euro

È necessario prenotare entro martedì 3 ottobre. Potete effettuare la prenotazione chiamando ai seguenti numeri:

339 8069664

329 2505721

349 6180762