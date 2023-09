Puliamo il mondo fa tappa a Castellanza

L’appuntamento è per sabato 23 Settembre alle ore 14,30 al parco di via De Gasperi a Castellanza per pulire il parco, la pista ciclabile che lo attraversa e le vie limitrofe. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Castellanza aderisce all’iniziativa PULIAMO IL MONDO proposta da Legambiente che festeggia la trentunesima edizione.

«Il nostro invito – spiegano il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, e l’assessore all’Ambiente, Claudio Caldiroli – è rivolto in modo particolare ai ragazzi a cui sta particolarmente a cuore il tema del rispetto dell’ambiente. Loro sono invitati a dare il proprio contributo per un mondo migliore. Siamo convinti che se ognuno si impegnasse a non gettare a terra alcun tipo di rifiuto, potremmo vivere in un luogo più pulito e accogliente. Ecco perché sabato prossimo aspettiamo i ragazzi in via De Gasperi, presso il parco comunale, per ripulirlo da tutti i rifiuti e renderlo più bello e vivibile. Ovviamente, assieme ai ragazzi, aspettiamo anche gli adulti».

Ad ogni ragazzo verrà consegnato un kit per la raccolta rifiuti (cappello, pettorina, guanti e sacchetti) e si procederà alla pulizia del parco e della pista ciclabile. All’iniziativa saranno presenti degli adulti a garanzia della sicurezza dei ragazzi. Sebbene l’invito sia rivolto ai giovani, è gradita anche la presenza di adulti, uomini e donne, che intendono dare una mano per ripulire il Parco di via De Gasperi, la pista ciclabile e, se ci sarà tanta gente, anche la zona antistante la piazzola di raccolta rifiuti.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata al sabato successivo.