Tirocinio a Palazzo Estense: una posizione aperta con “DoteComune”

Il Comune di Varese ha aperto una posizione all’interno del programma “DoteComune”. Nello specifico si tratta di un tirocinio della durata di 12 mesi presso l’Unità specialistica Servizi informativi comunali. Il Programma “DoteComune” si rivolge a cittadini disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti o domiciliati in Lombardia. L’impegno è di 4 ore giornaliere su 5 giorni settimanali, per un monte ore complessivo di 1032 ore, 72 ore di formazione e 960 ore di tirocinio. All’assegnatario della Dote sarà riconosciuta un’indennità mensile di 300 euro; la possibilità di sostenere un esame per il rilascio di un attestato di competenze acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al QRSP (Quadro regionale degli standard professionale) della Regione Lombardia.

L’Avviso di selezione si chiuderà giovedì 21 settembre 2023. È possibile consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo in via Sacco 5 a Varese, dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 12.30. In alternativa a mezzo servizio postale (farà fede il timbro di protocollo in arrivo) o tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it (anche con mail ordinaria).

