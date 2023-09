Torna la rassegna di immagini e colori de La Focale di Buguggiate, protagonista: la strada

Dopo una pausa forzata di tre anni, La Focale di Buguggiate è riuscita ad organizzare la 30° edizione della “Rassegna di Immagini e Colori” con un unico tema: La strada

Il tradizionale appuntamento del fotoclub torna quest’anno nei giorni 9 e 10 settembre 2023, presso il salone delle scuderie del Borgo di Mustonate, via Salvini 31, Varese, dove sarà allestita una mostra fotografica e verranno proiettati audiovisivi inediti interamente realizzati dai soci del fotoclub.

Il programma di sabato 9 settembre prevede alle 18 l’apertura della mostra fotografica e alle 21 la proiezione di alcuni audiovisivi realizzati dai soci; dopodiché la serata proseguirà con tre ospiti internazionali, professionisti della fotografia: Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, Stefano Mirabella, docente di fotografia e curatore di mostre fotografiche e Sara Munari, giurata e lettrice in premi e festival fotografici.

Il tema della mostra collettiva è “La strada…”

La strada nella sua semplicità può racchiudere tanti significati: è un luogo, ma è uno spazio in cui relazionarsi con gli altri, con il proprio territorio, dove si può tessere una rete sociale fuori dalle mura di casa.

Pensiamo a “La strada” vissuta in diversi modi, non solo “street”… ma anche nel paesaggio, di notte, affollata o desolata, La strada è anche un cammino, un percorso, un luogo in cui fare arte, fare festa o fare sport. Ogni socio ha potuto raccontare “la strada” come ha voluto e secondo le proprie caratteristiche.

La mostra proseguirà anche domenica 10 settembre a partire dalle 14, quando i visitatori sono invitati a partecipare ad un pomeriggio di set fotografici in compagnia degli artisti dello spazio Kabum che si esibiranno in esclusiva per tutti i presenti, una possibilità unica di fotografare le arti circensi.

Il programma delle giornate sarà il seguente:

Sabato 9 settembre

ore 18: apertura mostra fotografica collettiva

ore 21: proiezione audiovisivi realizzati dai soci de “la Focale di Buguggiate”

ore 22: dibattito sulla fotografia di ieri e di oggi con i tre ospiti: Claudio Argentiero, Stefano Mirabella e Sara Munari

Domenica 10 Settembre

ore 14: riapertura mostra fotografica collettiva

ore 15: esibizione degli acrobati di Spazio Kabum

ore 17: merenda/aperitivo di chiusura evento

