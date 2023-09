Ultimi giorni per il calciomercato dei dilettanti, il Varese studia qualche mossa

Venerdì 15 settembre si chiuderà la finestra estiva del calciomercato riservato alle categorie dilettanti. Passata questa data, le società dovranno aspettare dicembre per poter compiere trasferimenti tra squadre; nel frattempo si potrà “pescare” tra gli svincolati.

AI SALUTI

E dopo la prima di campionato, qualche elemento potrebbe già svestire la maglia biancorossa. I maggiori indiziati sono quelli che non sono stati convocati per la trasferta di Bra. L’attaccante Flavio Becerri dovrebbe tornare alla Caronnese mentre il centrocampista Edoardo Monza potrebbe essere lasciato andare. Anche il difensore classe 2005 Alessio Pezzella è un candidato per salutare la Città Giardino, resta invece da valutare la situazione portieri.

IN CERCA DEL PORTIERE

Non è una novità che la dirigenza biancorossa si stia guardando intorno per portare a casa un portiere del 2004 che possa vestire la maglia di titolare. Elia Priori ha fatto bene all’esordio a Bra, ma con la regola degli under utilizzare un 2003 tra i pali significa aggiungere un giovane in più tra i giocatori di movimento. Il direttore sportivo Raineri ha bussato più volte alla porta alla Vis Nova Giussano per Lorenzo Foresti, ma la società brianzola ha sempre risposto picche. Non sarà facile risolvere questo rebus, anche perché non sono molti gli estremi difensori di quell’età ancora sul mercato.

IN ENTRATA

Ma il Varese resta ancora vigile sul mercato in entrata, soprattutto se qualcuno dovesse partire. In attacco ci si guarda in giro nel caso dovesse esserci un’occasione, ma a solleticare i pensieri dei biancorossi è Gabriel Bianco. Il classe 2002 si è allenato settimana scorsa alle Bustecche con la squadra biancorossa, facendo vedere buone cose. L’attaccante mancino però, dopo una buona stagione in Serie C alla Pro Sesto (una ventina di presenze e 3 gol) è in cerca di un contratto tra i professionisti. La società ci sta ragionando, chissà che non possa mettere sul tavolo le carte buone per convincerlo, anche perché l’arrivo di Filippo Di Maira al posto di Leonardo Perez ha lasciato un gruzzolo che potrebbe essere reinvestito. Gli “ospiti” di settimana scorsa Federico Furlan e Sindrit Guri resteranno invece delle suggestioni. Potrebbe esserci spazio anche per un rinforzo in difesa, tra gli under, soprattutto se Pezzella dovesse andare.

BIANCOROSSI IN FIERA

Intanto la squadra martedì riprende gli allenamenti per preparare la prima di campionato al “Franco Ossola” contro la Lavagnese – domenica 17 settembre ore 15.00 – e mercoledì 13 settembre alle ore 20 sarà protagonista alla Fiera di Varese. La prima squadra maschile e quella femminile verranno presentate alla Schiranna; un momento a contatto con i tifosi per dirigenti, staff e giocatori per cercare di avvicinare ancora di più i sostenitori al progetto biancorosso.