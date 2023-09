Visitare la Francia: non solo Parigi per un viaggio suggestivo

Non vi sono dubbi riguardo al fatto che la Francia sia un Paese ricco di storia, tradizioni e cultura. Allo stesso tempo, si contraddistingue per la vasta varietà di paesaggi, che spaziano dalle zone alpine ai tratti pianeggianti. Ogni regione ha i suoi profumi, sfumature di colori e sapori unici. Tra le destinazioni principali si possono annoverare la suggestiva e romantica Parigi, Marsiglia e Bordeaux, assieme a città come Cannes, Lille e Lione. Tuttavia, molte altre località meritano una visita, magari partendo da Milano in treno come alternativa ai percorsi nel Nord Italia. Di seguito, saranno forniti alcuni consigli in merito.

La Regione dell’Alsazia: Strasburgo e tanto altro

Situata nella parte nord-orientale della Francia, l’Alsazia è caratterizzata da un elevato numero di piccoli villaggi, la maggior parte dei quali sembra essere emersa direttamente da una fiaba. Confinante con la Germania e la Svizzera, offre ai turisti città meravigliose, fiumi e canali navigabili. Il variegato paesaggio è completato dalla catena montuosa dei Vosgi. A far conoscere l’Alsazia sono soprattutto i suoi prodotti enogastronomici. Non è un caso che chi visita questa regione sia spinto a farlo dalla presenza della cosiddetta “Strada dei vini”, un susseguirsi di vigneti su cui vigilano bellissimi castelli e villaggi d’altri tempi, da Eguisheim a Kayserberg. Se il tempo a disposizione lo consente è consigliata una visita a Strasburgo, nota per essere la sede del Parlamento europeo, e conosciuta anche come “Capitale del Natale”. Proprio nel periodo natalizio tra le sue strade viene organizzato uno dei mercatini più suggestivi del Vecchio Continente. Un’altra tappa da segnare sull’agenda è Colmar, una cittadina dell’Alsazia dove è possibile scattare foto delle case colorate a graticcio mentre si passeggia tra i ponti e le stradine del quartiere medievale.

I mille profumi della Provenza

Un viaggio in Francia da Milano a Parigi in treno può rappresentare l’occasione giusta per concedersi qualche giorno di relax raggiungendo la Provenza. Sono Aix-en-Provence e Avignone le città più famose di questa zona, che offre a chi approda in territorio transalpino un paesaggio collinare da cartolina, con un’incredibile varietà di colori. Trovandosi vicino alla Costa Azzurra, posta sulla costa mediterranea della Francia, molti turisti ne approfittano per visitarla durante un tour. Se Avignone è la città papale ospitata sulle rive del Rodano, Aix-en-Provence è stata definita come la piccola Parigi della Provenza. Ad essere attratti da quest’ultima sono soprattutto gli amanti dell’arte (la città ha dato i natali a Paul Cézanne) e, nei mesi estivi, gli appassionati di festival di grande richiamo. Nell’Altopiano del Velensole, situato nell’Alta Provenza, la bellezza della natura raggiunge la sua massima espressione, regalando meravigliosi itinerari sulle strade della lavanda. Vale la pena menzionare anche Avignone e la regione collinare del Luberon, con i suoi incantevoli borghi, in particolare Gordes e Roussillon. Altrettanto affascinanti sono luoghi come l’Abbazia di Senanque e il percorso del Colorado Provenzale.

Le Spiagge e il misticismo della Bretagna

Scogliere da togliere il fiato, spiagge con la sabbia bianca assoluta protagonista, isole e fari: ecco alcuni degli elementi che hanno reso la Bretagna una delle zone di mare più celebri della Francia, seconda solo alla già citata Costa Azzurra. Ma la fama di cui gode è anche frutto delle sue specialità gastronomiche, che hanno nei frutti di mare, nelle crepes dolci riccamente guarnite con caramello salato e nelle gallette i prodotti principali. Prima di concludere la visita, come resistere alla tentazione del sidro? Questa regione, che si estende a ovest della Normandia, è una terra circondata da un’aura di misticismo. Se la lingua mostra chiare influenze celtiche e la musica richiama l’identità bretone, la Bretagna è punteggiata da siti archeologici dal fascino misterioso. L’esempio più famoso è il complesso megalitico di Carnac, uno dei più estesi al mondo. Se Rennes è la capitale, non si possono trascurare la città fortificata di Saint-Malo con il suo celebre porto, i pittoreschi borghi di Dinan e Dinard, e, infine, la splendida Costa Smeralda vicino a St-Malo, la penisola di Crozon e la Costa Smeralda. La Bretagna è anche una meta ideale per gli amanti delle lunghe escursioni a piedi, con il “Sentiero dei doganieri” che spicca come il percorso escursionistico più amato dai francesi.

Il fatto che la Francia sia il Paese più grande dell’Unione Europea la rende adatta a ogni tipo di turista. La Francia nasconde molte sfaccettature e offre una varietà paesaggistica invidiabile, con regioni climaticamente molto diverse. Sebbene Parigi sia indubbiamente la meta principale per chi viaggia dall’Italia, come abbiamo visto in precedenza, ci sono molte altre località che si prestano perfettamente a una visita.