Ad Halloween “Al Posto Giusto” è caccia all’ingrediente

Martedì 31 ottobre una serata “da paura” da “Al Posto Giusto”, il locale nel cuore di Masnago. Per festeggiare Halloween il locale propone un ambiente addobbato a tema, personale compreso in paurosissime maschere, e un menù tutto da scoprire, con un gioco a premi per dare un pizzico di adrenalina in più. (foto Pexel)

Si potrà optare per il menù a prezzo fisso (33 euro con caffè acqua o quarto di vino /birra) con entrée, pappardelle al cinghiale, ribs al profumo di zucca e dessert di Halloween, caffè acqua o quarto di vino/birra. Si potrà anche scegliere il menù alla carta con tutte le proposte della cucina, dalle pizze al fritto misto al metro fino ai primi, con un’ampia scelta di piatti con prodotti di stagione, scelti con un’accurata ricerca dalla nuova gestione del locale. Con 6 euro in più si potranno aggiungere entrée e dessert e partecipare al Contest di Halloween.

Chi indovinerà più ingredienti di entrée e dessert, da scrivere su un’apposita scheda che verrà consegnata all’ingresso del locale, vincerà un tagliere XL per 2 persone, il secondo una bottiglia di prosecco, il terzo dolci per tre persone al tavolo.

Una serata convivale dove gustare dell’ottimo cibo e provare a vincere testando il proprio palato. I bambini sono i benvenuti: per i picù piccoli, ma anche per i grandi che vorranno farsi truccare, ci sarà il TruccaBimbi in una saletta dedicata.

Sarà un Halloween da non perdere “Al Posto Giusto”.

Info e prenotazioni

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare 3756733475

