Barbiana ’65: Una serata con don Lorenzo Milani è l’apertura a Varese di Glocal+

Il grande convegno di Acli che aprirà anche il programma di Glocal+ nei giorni del 2 e del 3 novembre prossimi, dal titolo “Educare all’impegno sociale tra didattica inclusiva e metaverso. L’attualità di don Lorenzo Milani” è a articolato in tre sessioni, con 11 relazioni, due testimonianze, una mostra, una serata inserita nel programma di Glocal e curata da VareseNews, e 3 workshop.

Il convegno è naturalmente rivolto a educatori, personale del terzo settore, docenti, ma ci sono all’interno delle attività due eventi che sono aperti a tutta la cittadinanza e si terranno il 2 novembre: l’inaugurazione alle 17 della mostra “il giovane Lorenzo Milani – dal segno artistico alla parola “ che si terrà nello spazio polifunzionale delle ACLI provinciali di Varese, dove si comunica un aspetto interessante della Vita di Don Milani, che è quello di un giovane che vive sulla propria pelle il disagio di quel momento di grande passaggio all’età adulta che lo porterà anche a una scelta precisa, cioè di entrare in seminario.

In serata sempre del 2 novembre ci sarà però la possibilità per la cittadinanza di conoscere direttamente la scuola di Barbiana attraverso il documentario “Barbiana ’65” in una serata che vedrà anche altri protagonisti.

UNA SERATA CON IL RICORDO DI DON MILANI IN SALA MONTANARI APRE GLOCAL+

Si terrà infatti alla sala Montanari, in via Bersaglieri 1 a Varese, a partire dalle 21 la proiezione del film documentario che aprirà il programma di Glocal+. L’incontro però sarà molto di più: a partire dalla presenza di Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Milani e tra i primi alunni della Scuola di Barbiana, che verrà intervistato da Marco Giovannelli e dalla presentazione del libro “Don Milani” di Mario Lancisi, che sarà collegato da remoto per raccontarlo.

La serata «È centrata direttamente su quella che è stata l’esperienza di Barbiana e di don Milani – sottolinea Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e moderatore della serata – Noi abbiamo una grande fortuna, che Agostino Burberi vive a Legnano ed è legato a questo territorio da una vita. Il nostro rapporto è piu che ventennale, ed è venuto naturale coinvolgerlo. Mario Lancisi è un giornalista del Tirreno, ha una lunga attività attorno all’esperienza di don Milani, è figura che conosce bene il priore, e uno degli ultimi libri sull’argomento è proprio il suo».

L’incontro a margine del convegno aprirà anche Glocal+, una novità nel contesto del festival giornalistico Glocal, arrivato alla 12esima edizione, che ha deciso di aprirsi al territorio con diversi eventi culturali realizzati in collaborazione con realtà significative della provincia. La serata è gratuita, ma è opportuno iscriversi a questo link.

In ogni caso grazie alla collaborazione con Glocal+, il convegno su don Milani sarà tutto in streaming: sarà quindi possibile seguirlo anche da remoto in diretta, e rivederlo nei giorni successivi sul canale YouTube di Varesenews. «Un bell’impegno ma ci sembrava importante, trasferibile anche ad altre realtà scolastiche», conclude Giovannelli.