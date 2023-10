Botte fuori dal campo a Cremenaga, 150 euro di multa ad entrambe le società

Centocinquanta euro di multa per le due società coinvolte e atti trasmessi alla Procura Federale per eventuali ulteriori provvedimenti, con la possibilità di utilizzare mezzi di prova non contemplati per il Giudice Sportivo (art. 65 CGS). Sono queste le decisioni del giudice sportivo di Varese dopo i fatti accaduti domenica 22 ottobre, al termine del match di Seconda Categoria tra Ponte Tresa e Buguggiate.

Il Giudice Sportivo ha stabilito di multare le due società “Per una colluttazione avvenuta tra spettatori presenti sugli spalti, che ha costretto il direttore di gara a sospendere la stessa per alcuni minuti“.

In campo sono stati espulsi due giocatori, uno del Buguggiate, squalificato per due giornate e uno del Ponte Tresa squalificato per un turno.

I fatti sono stati raccontati QUI