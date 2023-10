Buona pensione a Carlo Vanoli, per 37 anni dipendente del Comune di Comerio

Un giorno di festa per il Comune di Comerio. Dopo 37 anni di onorato servizio è infatti andato in pensione Carlo Vanoli, comeriese doc, ultimo incarico svolto in segreteria.

Nella giornata di venerdì 6 ottobre un piccolo rinfresco di ringraziamento con un saluto a colleghi ed amministratori, tra gioia e commozione di tutti. Per lui un pensiero da parte di tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Ballarini: «Grazie e tanti auguri di buona pensione da tutti noi!».