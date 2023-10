Castellanza entra in Amga: “Obiettivo: migliorare servizio e differenziata”

Castellanza lascia Sieco S.p.A. ed entra nella compagine societaria di Amga. A partire dal primo maggio 2024 (e per i prossimi 15 anni) la società pubblica multi-servizi gestirà tutte le attività di igiene urbana attraverso il suo ramo societario di Aemme Linea Ambiente. Una acquisizione strategica per la partecipata che ha la sua base a Legnano, in quanto apre ulteriormente le porte sulla provincia si Varese. Tra i 18 Comuni gestiti da ALA, solo Gallarate sconfina dalla Città Metropolitana. Ma le opportunità di sviluppo sono molteplici se si considera il ruolo di Amga in Neutalia (ex Accam) e gli investimenti in programma nello sviluppo del teleriscaldamento.

«Il contratto con Sieco scadrà il 31 dicembre ma il servizio sarà garantito fino all’attivazione del contratto con Amga – ha spiegato il sindaco Mirella Cerini -. Come amministrazione comunale abbiamo deciso di avviare una procedura per individuare il nuovo gestore e la scelta è stata quella di affidarci a una realtà in house come Ala (Aemme Linea Ambiente). Sicuramente partiamo da alcune criticità del servizio lamentate anche dalla cittadinanza. Alla nuova società abbiamo chiesto di mettere in campo fin da subito una serie di azioni concrete per offrire ai castellanzesi un servizio di qualità, calato sui bisogni reali della popolazione». Il primo cittadino ha citato, solo per fare alcuni esempi, lo spazzamento delle foglie lungo viale don Minzoni, la pulizia del cimitero e lo svuotamento dei cestini, che saranno censiti con il sistema del tag. Sarà poi introdotta la figura dell’ispettore ambientale, per un maggiore controllo, e saranno avviate campagne di sensibilizzazione anche nelle scuole.

“PIÙ QUALITÀ SENZA STRAVOLGERE LE ABITUDINI”

Il sindaco ha tenuto a precisare che «cambierà la qualità del servizio, ma non saranno stravolte le regole di funzionamento della raccolta differenziata». Il calendario di ritiro dei sacchi, infatti, non subirà variazioni. Ci saranno invece alcune piccole novità sulla differenziazione: le lattine e la carta stagnata dovranno essere buttate insieme al vetro. Per il primo periodo rimarrà attivo lo sportello bisettimanale in Comune, per poi indirizzare i cittadini alla sede di Amga in via Per Busto Arsizio a Legnano. Sarà inoltre posizionato un secondo distributore di sacchi della differenziata che si andrà ad aggiungere a quello già in funzione alla Corte del Ciliegio. L’obiettivo, a tendere, sarà infine quello di introdurre la raccolta puntuale anche a Castellanza. Mentre è già scritto nel contratto che i rifiuti saranno conferiti all’inceneritore di Neutalia: «Questo ci consentirà di abbattere notevolmente i costi – ha detto Cerini -. La capacità di progettazione e di investimento di Amga ha pesato molto sulla nostra scelta».

IN TRE ANNI DIFFERENZIATA DA 70 A 77,5%

«Amga è una società completamente pubblica e questo – ha dichiarato il presidente di Amga, Pierluigi Arrara – è sicuramente un valore aggiunto. Amga è anche una multi-servizi e in futuro si potranno condividere ulteriori progetti, a partire dal teleriscaldamento, con un occhio nuovo all’energia». Tra gli obiettivi dichiarati anche un incremento della percentuale di raccolta puntuale che, ha dichiarato il direttore generale di Amga, Stefano Migliorini, «porteremo dal 70 al 77.5% nel giro di tre anni».